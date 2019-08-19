桌面守護神！瞬間隱藏視窗　返工睇 FB﹑屋企做機師唔怕被撞破

很多時在公司想上 Facebook 或看一段 YouTube，但又怕老闆突然經過，見到自己「蛇王」。回到家，想關上房門看一些比較私人的網站或短片，又要怕家人都無聲色地撞入門內。這個問題可能困擾到不少人，筆者在 tindie 上發現了一件產品，可以幫到大家解決以上問題，不用再擔心被撞破。

Windows+M

電腦雖然在這個世代幾乎每個人都有，或至少每個家庭都有一部，不過懂得電腦基本指令的人可能不多，如入門級的「Ctrl+F」搜尋關鍵字。其實只要在 Windows 系統的電腦上，按下「Windows+D」就能馬上顯示桌面，重覆按多一次就能再次顯示桌面上的視窗。「Windows+M」則可最小化所有視窗，不過按多一次不會再打開視窗，如果電腦正在打開一些比較私人的視窗，可以使用這個指令馬上最小化，避免其他人經過時看到。

Never got caught slacking off at work again! Daytripper is a laser tripwire that hides all your windows: https://t.co/UjCJvIEoFD pic.twitter.com/vHyICiQNre — Hackster.io (@Hacksterio) 2019年8月9日

由兩個小裝置組成的桌面守護神（tindie 圖片）

科技改善生活

不過，很多時候就算你手速夠快能關掉視窗，但別人在這個時候已經意識到，你正在用電腦看「不可告人」的事，尷尬的氣氛已經醞釀，如果被老闆看到的話更會影響他對你的感覺。專門出售硬件的 tindie 就有一樣新產品幫到大家，名為「Hide-My-Windows Laser Tripwire」的產品分有兩個部分，RX 接收器和 TX 感應器，先把 RX 插入電腦 USB 接口，再把 TX 放到一個你認為適合的位置（如房門外 30 厘米），當有人經過感應器打算接近你時，RX 就會幫你進行「Windows+M」的指令，馬上隱藏視窗，不再把被人撞破。

不過裸板的設計不太討好，現於 tindie 售 59.99 美金（約$470 HKD）（tindie 圖片）

這兩個小裝置除了幫你按下「Windows+M」之外，其實也可以自定義作其他模式和指令。可偵測120米距離，40小時電池壽命，頻率5Hz。保險一點的話可以放在較遠的地方，不過筆者認為要平衡到成功幫你隱藏視窗，以及避免不會被錯誤啟動的位置有點難度。而且，兩塊都是裸板，不僅插在電腦上有點奇怪，把感應器放在公司或家中可能令引人注目。其實上班壓力這麼大，偶爾分心也是情理之內，如果要用到這些工具避免老闆見到自己蛇王的話，那是多唏噓的事呢？因此，筆者打算放在家中，避免被家人撞破自己正在當機師。

想了解更多「Hide-My-Windows Laser Tripwire」的話，可以按此參考