ASUS ROG Phone II 正式登陸！電競節預訂更著數！？

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ASUS ROG Phone II 第二代電競手機 ，乘著香港電腦通訊節／電競節之勢於今日（8 月 23 日）舉行香港上市發布會，除透露港版新機售價、推出日期等資料，亦一舉公開專用配件的定價。

今次在港登場的 ROG Phone II 為國際版本中的頂配版本，配置 12GB RAM 及 512GB ROM，淨機售價為＄6,998，對比上一代更有競爭力，將在 8 月 27 日起開始公開在零售渠道開始預訂、並在 9 月 6 日全面上市。

ASUS ROG Phone II 第二代電競手機 ，在香港電腦通訊節／電競節舉行香港上市發布會。

另一方面，在香港電競節會場當中，於 8 月 23～26 日期間都都可以進行預訂，而且會有會場限定優惠，會加送 ROG GamePad、一張八達通以及保護貼

就如早前我們在台灣所試玩的一樣，ROG Phone II 港版一樣有更大的屏幕、全新設計的 AirTrigger II 以及散熱架構：

ROG Phone II 其中一個賣點，是世界首部手機採用 120Hz 更新率 AMOLED，尺寸為 6.59 吋

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ROG Phone II 專用配件全數進場

圖為ROG Phone II 專用配件

除了手機本體之外，ROG Phone II 作為「電競手機」的價值，不少是出於其可以與不同配件協作的操作方式，而這些配件亦會陸續在香港上市：

新的散熱風扇 AeroActive II，與及專用保護殼為隨機附送，而且可以一同組裝使用。

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