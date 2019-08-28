【摔落測試】三星Note 10 plus對決iPhone XS Max邊部硬？

手機史上最令人「肉痛」的摔落測試又來了，今次上陣雙方分別是三星（Samsung）Galaxy Note 10+及蘋果（Apple）iPhone XS Max，究竟鹿死誰手呢？

三星Galaxy Note 10系列上周開賣，該系列正面及背面都採用第6代大猩猩玻璃（Gorilla Glass 6），聲稱耐久度比上一代強一倍，並可以承受連續摔落15次；蘋果去年推出iPhone XS系列時，亦曾稱該機款配備「世界上最耐用的玻璃」。

史上最「肉痛」測試要來了。（YouTube截圖）

這樣問題來了，到底三星還是蘋果是最強「盾牌」？YouTuber PhoneBuff日前就用Galaxy Note 10+和iPhone XS Max代大家進行了最「肉赤」的摔落測試，結果由Galaxy Note 10+勝出。

PhoneBuff的測試共分為四回合，包括測試手機背面、邊角和正面摔落，以及10次連續摔落的變化。

背面摔落：

Galaxy Note 10+和iPhone XS Max的背面玻璃蓋均有裂痕，不過Note 10+破裂情況較嚴重，明顯見到蜘蛛網狀裂紋。

邊角摔落：

Galaxy Note 10+和iPhone XS Max邊角位都有些許擦傷，但未有大礙。

正面摔落：

來到最重點的測試，Galaxy Note 10+僅邊角位有些許擦傷，熒幕未見大裂痕，且觸控功能如常；iPhone XS Max則不僅有明顯破裂痕迹，部分熒幕觸控功能也失靈。

10次連續摔落：

連續10次摔落後，Note 10+正面和背面玻璃都破裂，甚至還掉出玻璃碎片，但觸控和指紋辨識功能仍能如常運作。至於iPhone XS Max，摔落3次後部分熒幕已沒有反應。

滿分40分下，PhoneBuff給了Note 10+ 37分，iPhone XS Max則只有34分。不過，下月將推出新一代iPhone，據了解會採用更耐用、防碎設計，未知蘋果屆時能否反敗為勝呢？

這場最強盾牌對決的最終結果。（YouTube圖片）

詳細測試可看以下片段：

Galaxy Note 10+ vs. iPhone XS Max Drop Test!