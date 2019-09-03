Lenovo K9 實機上手試：一千得到！前後雙鏡質素如何？

撰文：蔡浩騰
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現今的智能手機，即使有一定功能的都已經賣得十分便宜，不計量如牛毛的大陸雜牌機，要有品牌做基礎的，最便宜大約＄1000 就有交易，亦即是廠商們多用以招徠的「千元機」。
這個價位，人們最常想到的應該是紅米系列，不過近一兩年其實也有新力軍，就是 Lenovo。最近 Lenovo 除了有旗艦 Z6 Pro 等機供港，也在 8 月尾在港推出了售價＄1,199 的平價機種 K9，雖然效能非頂級，但基本功能已算一應俱全。
幻彩機身、配備齊全
Lenovo K9 雖然定價不算高，主要的賣點，就只有前後雙鏡；其機身設計以基本功能為主，不算太過突出，不過幻彩玻璃機身還算追上了不少旗艦機的設計潮流的。
Lenovo K9 採用比例為 18:9 、5.7 吋的長屏幕，不過解像度為 720x1400，只能勉強歸類為「高清」級數；另一方面由於沒有商標，單看正面其實分不太清楚是哪個品牌（蔡浩騰 攝）
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Lenovo K9 的功能沒有甚麼特別，不計那些已經預載在機內的遊戲 Apps，整體介面算是十分乾淨、與原生 Google 相似；只不過 Lenovo 始終是國內品牌，在手機設定內，不時會看到用詞不太本地化的項目。
「乾淨」介面、特別功能欠奉
例如這個「快霸」，字面上真不知道是甚麼，原來是個限制 Apps 在背景運行的設定
K9 唯一一個賣點，應該就是其雙鏡拍攝能力，依我們上手實測，其散景效果的確做得不俗。
如果是主鏡頭的一般拍攝，其成象就略嫌鬆散、色水略為偏淡，而且確實沒有太多特別功能可用，不過對於 K9 這般的千元機種，各位也不會抱持太大期望吧？
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