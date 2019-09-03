Lenovo K9 實機上手試：一千得到！前後雙鏡質素如何？

現今的智能手機，即使有一定功能的都已經賣得十分便宜，不計量如牛毛的大陸雜牌機，要有品牌做基礎的，最便宜大約＄1000 就有交易，亦即是廠商們多用以招徠的「千元機」。

這個價位，人們最常想到的應該是紅米系列，不過近一兩年其實也有新力軍，就是 Lenovo。最近 Lenovo 除了有旗艦 Z6 Pro 等機供港，也在 8 月尾在港推出了售價＄1,199 的平價機種 K9，雖然效能非頂級，但基本功能已算一應俱全。