Lenovo K9 實機上手試：一千得到！前後雙鏡質素如何？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

現今的智能手機，即使有一定功能的都已經賣得十分便宜，不計量如牛毛的大陸雜牌機，要有品牌做基礎的，最便宜大約＄1000 就有交易，亦即是廠商們多用以招徠的「千元機」。

這個價位，人們最常想到的應該是紅米系列，不過近一兩年其實也有新力軍，就是 Lenovo。最近 Lenovo 除了有旗艦 Z6 Pro 等機供港，也在 8 月尾在港推出了售價＄1,199 的平價機種 K9，雖然效能非頂級，但基本功能已算一應俱全。

幻彩機身、配備齊全

Lenovo K9 雖然定價不算高，主要的賣點，就只有前後雙鏡；其機身設計以基本功能為主，不算太過突出，不過幻彩玻璃機身還算追上了不少旗艦機的設計潮流的。

Lenovo K9 採用比例為 18:9 、5.7 吋的長屏幕，不過解像度為 720x1400，只能勉強歸類為「高清」級數；另一方面由於沒有商標，單看正面其實分不太清楚是哪個品牌（蔡浩騰 攝）

+2

Lenovo K9 的功能沒有甚麼特別，不計那些已經預載在機內的遊戲 Apps，整體介面算是十分乾淨、與原生 Google 相似；只不過 Lenovo 始終是國內品牌，在手機設定內，不時會看到用詞不太本地化的項目。

「乾淨」介面、特別功能欠奉

例如這個「快霸」，字面上真不知道是甚麼，原來是個限制 Apps 在背景運行的設定

K9 唯一一個賣點，應該就是其雙鏡拍攝能力，依我們上手實測，其散景效果的確做得不俗。

如果是主鏡頭的一般拍攝，其成象就略嫌鬆散、色水略為偏淡，而且確實沒有太多特別功能可用，不過對於 K9 這般的千元機種，各位也不會抱持太大期望吧？

+3
+2
【逃犯條例】港鐵App問催淚彈、白衣人竟然答這些　網民：好誠實
【網紅噩耗】facebook擬IG學隱藏讚好數　KOL無得再呃like
港產 AVITA ADMIROR 筆電繼續金屬　轉走纖形高格調路線
二次元遊日打卡點 夢幻繪本風餐廳！2D咖啡室宛如走入漫畫食甜品
【打工仔必看】Gmail一個動作 主動告知對方正休假
Apple物件追蹤器　配合Find My App可離線使用　AR氣球提示失物處
外媒：中國政府用 iPhone 監控維吾爾族穆斯林　操控惡意網站
自由鳥推學生 Plan 最平＄90 有 6GB 玩、仲有「貓頭鷹」時段任用
Hiby R5 DAP音樂播放器　機細仔推力大高性價比小巨肺．開箱評測
SteelSeries 電競鍵盤 Apex Pro 開箱　OLED螢幕、自訂鍵程有驚喜
BOSE 700無線消噪耳機正式上市！功能比上代QC35 II勁幾多？
Apple Watch 品質問題使屏幕無故爆裂　推免費更換計劃
831連登高登被DDoS攻擊！手機App無法連線　緊急自救瀏覽教學
華為 Mate 30 被禁　無 Google Android 照推出用戶將受什麼影響
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。