【天眼校園】內地大學推人臉辨識監控被質疑　校方：無侵犯私隱

踏入新學年，南京一間大學讓AI（人工智能，Artificial Intelligence）走進校園，通過人臉辨識系統監察學生一舉一動，如自動簽到、簽退，甚至學生發呆、打瞌睡和玩手機等行為，被批評侵犯學生私隱。不過校方稱，教室屬於公開場所，不存在「侵犯隱私」說法。

「澎湃新聞」報道，位於南京的中國藥科大學在校門口、學生宿舍大門口、圖書館、實驗樓等場所，安裝了人臉辨識門禁，並在部分試點教室安裝人臉辨識系統，用作日常考勤和課堂紀律管理。

中國藥科大學圖書與信息中心主任許建真稱，通過把學校學生和教職工信息儲存在後台數據庫，學生和教職工通過人臉辨識門禁時，可以實現一秒「刷臉」進校，比老式門禁更方便及安全。

中國藥科大學在教室安裝人臉辨識系統，用作日常考勤和課堂紀律管理。（網上圖片）

校方：提高課堂紀律 不侵犯私隱

許建真又說，目前學校在兩間教室試點安裝的人臉辨識系統，除了能自動識別學生出勤資訊，還能監控學生上課情況，是否認真聽講、抬頭低頭幾次及多長時間、是否在玩手機、是否打瞌睡等，都逃不過人臉辨識系統「法眼」。他表示，此舉是學校教務部門要求，旨在提高學生到課率及課堂紀律。

人臉辨識系統所錄資料眾多，有學生質疑是否侵犯個人隱私。不過許建真說，學校已向公安和法務部門諮詢，由於教室屬於「公開場所」，故不存在「侵犯隱私」說法。他補充，將根據教務部門意見，決定是否在所有教室安裝人臉辨識系統。

網民大多反對做法，「搞好教學質量才能吸引學生來上課，而不是為了上課而上課」，又認為會影響學生身心健康。亦有網民表示，可以接受用在「門禁」。

內地「天網工程」有多少監控鏡頭？

人臉辨識是利用分析比較技術，進行人臉追蹤偵測，屬於生物特徵識別技術，以生物特徵區分個體。人臉辨識在內地廣泛應用，近日備受關注、主要負責城市監控的「天網工程」，就是依靠人臉辨識和大數據分析技術。

據內地媒體報道， 2017年「天網工程」已在全國部署1.7億台攝像鏡頭，並計劃2020年前新增4億台攝像鏡頭。「天網」每秒可比對30億次，1秒鐘可以把全國人口「篩」一遍，2秒鐘便可以「篩」遍全世界人口，並能準確識別行人年齡、性別與穿著等。

資料引述：澎湃新聞