美國移民新例審查19個社交平台：微博、優酷、FB、Twitter有份

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修訂《逃犯條例》風波令港人移民情緒升溫，不過如果想移民美國就要注意了，事關美國會要求申請者提交過去5年使用過的社交平台資料，包括Facebook、Twitter、Instagram，以及中國網站微博、豆瓣和優酷等。

美國總統特朗普。（資料圖片）

據報，美國國務院今年6月表示已更新申請簽證表格，以要求提供社交平台訊息等更多資料，國土安全部近日交代細節。

根據聯邦登記冊通告，申請簽證到美國，包括移民、尋求庇護者等，都要提供過去5年使用過的社交平台帳號名稱，涉及19個平台，例如DOUBAN（豆瓣）、Facebook、Instagram、Linkedin、Myspace、Qzone（QQ空間）、Reddit、Sina Weibo（新浪微博）、Tencent Weibo（騰訊微博）、Twitter、Youku（優酷）及YouTube等。當局會分析相關資料，以確定申請人是否對美國構成安全風險。

詳細名單可按此瀏覽。

不過美國這做法引起爭議，因未清楚調查人員會如何調查、調查方向等，近日就有巴勒斯坦籍17歲哈佛大學生，因其好友曾在社交網站發表反美言論，連累他被拒入境。有人擔心，當局可能會判斷錯誤，或濫用措施。

美國國務院早前解釋，一直為保護美國公民而不斷研討審查機制，估計新措施每年將影響1470萬人。

有巴勒斯坦籍17歲哈佛大學生，因其好友曾在社交網站發表反美言論，連累他被拒入境。（資料圖片）

資料來源：engadgetCNN

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