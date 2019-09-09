【要護頸！】研究指低頭玩手機對女性傷害較大　背後原因是…？

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低頭族注意！美國一間大學最新研究顯示，長時間看手機或平板電腦等電子裝備，對女性頸部的傷害較男性大，原因竟然是因為女性頸部較短？

電子產品的普及，令低頭族應運而生。（資料圖片）

該研究由美國阿肯色大學研究人員進行，發表於《Clinical Anatomy》期刊。研究人員讓10名女性和12名男性看着平板電腦，分析在坐直、完全向前彎曲、在15或30度傾斜時，兩性頸部活動有何差異。

該研究由美國阿肯色大學研究人員進行，發表於《Clinical Anatomy》期刊。（網上圖片）

通過X光發現，男性和女性頸部傾斜程度不同，男性會在頭部與脊柱相交地方彎曲頸部，而女性頸部彎曲更甚，下巴幾乎放到胸前。

研究指出，從頸部傾斜程度看，女性低頭時頸椎受到的壓力更大，尤其是講說話和吃零食時，令她們更容易頸椎疼痛，估計與男女脖子長度不同有關。

研究人員利用X光分析男女頸部活動。（網上圖片）

阿肯色大學博士Claire Terhune表示，一般人應避免花數小時低頭看平板電腦或手機，女性則要時常留意自己的姿勢。

不過，目前不清楚女性移動頸部方式是基於生理結構還是高度，因研究中的女性平均比男性矮15厘米；若男女高度相似或掉轉，研究結果或有不同。

無論如何，各位低頭族謹記要時刻留意姿勢，保護好頸部，有問題可以參考以下中醫及專家建議：

【中醫教你】長期望電腦　頸紋事小　頸椎病事大

長時間「低頭」做功課用錯姿勢　引致肩頸頭痛難集中

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