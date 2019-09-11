【Apple發布會2019】Apple TV+ 月費公開　11月香港上架

數今次蘋果（Apple）發布會關注點，一定包括由蘋果自行製作電視、影片內容的Apple TV+。蘋果亦正式公布了Apple TV+月費及推出時間，Apple HK香港都有得睇！

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Apple TV+：

首波電影將於11月1日正式上線，月費4.99美元（港幣約39元），是家庭訂閱方案。另外，今日起購買 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch或Mac，可獲1年免費看Apple TV+。

而根據Apple HK香港官網資料，Apple TV+家庭月費港幣38元，享有7日免費試看，每個家庭戶口可供多達6位成員使用。

（Apple圖片）

Apple TV+ 這個Apple自家製作節目的頻道，邀請了一大批荷里活頂級巨星及最大牌的製作人參與，包括Steven Spielberg、J.J. Abrams、M. Night Shyamalan、 Sofia Coppola 及 Ron Howard 等荷里活金牌製片及編劇、導演，另外一線紅星更包括水行俠 Jason Momoa、美國隊長 Chris Evans、影后律政可人兒 Reese Witherspoon、《姊妹》的最佳女配角 Octavia Spencer 及Bratt Pitt 前女友《老友記》的 Jennifer Aniston 等，牌面上絕對令人印象深刻。

而在蘋果發布會上，播出了太空競賽故事「For all mankind」；探討社會、性別和家庭制約問題的「Dickinson」；探索美國晨早新聞主播權力鬥爭世界的「The Morning Show」；以及講述病毒侵襲600年後，人類如何在失去視覺中掙扎求存的「See」，未知這些影劇是否迎合大家的口胃呢？