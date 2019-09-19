華為 Mate 30 Pro 地平線雙曲面屏　Leica 四鏡頭雙感光元件登場

華為 Mate 30 Pro 及 Mate 30 系列正式發布，除了一貫跟 Leica 合作的 4 鏡頭拍攝系統外，今次 Mate 30 Pro 更加用上 6.53 吋 Flex OLED 的雙曲面 Horizon Display 地平線屏幕（前稱瀑布屏），兩邊屏幕曲面達 88 度，令手機以完全零邊框登場。

華為 Mate 30 Pro 及 Mate 30 系列正式發布，其中 Mate 30 Pro 用上 6.53 吋 Flex OLED 製作的雙曲面 Horizon Display 地平線屏幕（前稱瀑布屏），兩邊屏幕曲面達 88 度，屏幕延伸覆蓋接近直角，令手機以完全零邊框登場。

華為 Mate 30 Pro 及 Mate 30 系列正式發布，今次 Mate 30 Pro 以真正零邊框的雙曲面地平線屏幕作賣點。（Huawei）

雙曲面 Horizon Display 地平線屏幕並不止是設計上的突破，華為更加在 Mate 30 Pro 上移除了機側音量鍵，大家只需在曲面屏幕部份輕點兩下，就可以叫出虛擬音量鍵；大家在自拍的時候，同樣可以利用曲面屏幕部份作虛擬拍攝鍵。Huawei Mate 30 Pro 的屏幕同時作為手機聽筒之用，利用 Huawei Acoustic Display Technology，而且更集中在屏幕接近正式聽筒部份發聲。

華為 Mate 30 Pro 除了屏幕更加驚艷之外，跟 Leica 合作的 4 鏡頭拍攝系統，更加進化到使用雙感光元件，令拍攝表現進一步拋離其他競爭對手。手機同時配備一枚 4000 萬像素的 1/1.54 吋 3:2 的 RGGB Cine Cinema 感光元件及一枚 4000 萬像素的 1/1.7 吋 4:3 的 RYYB SuperSensing Camera 感光元件。

華為 Mate 30 Pro 的 4 鏡頭模組分別為 4000 萬像素的 SuperSensing Wide 主鏡（27mm、f/1.6、OIS）、4000 萬像素的 Ultra-Wide Cine 超廣角鏡頭（18mm、f/1.8）、800萬像素長焦距鏡（80mm、f/2.4、OIS）及一枚 3D 感應 ToF 鏡頭。其中 RGGB Cine Cinema 感光元件主要是負責影片拍攝之用，而 RYYB SuperSensing Camera 則主要作為相片拍攝之用。支援最高 ISO409600，設有 3x 光學及 30x 數碼變焦，雙 OIS + AIS 防震。

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