【開箱 試玩 評測】Astell & Kern AK SP2000／Layla AION／T9iE

【開箱 試玩 評測】 Astell & Kern AK SP2000 旗艦級播放器、與JH Audio合製Layla AION 12單元耳機、AK T9iE 則為Beyerdynamic合製新品耳機，總值近7萬港元新作，一次過玩畀你睇。

AK SP2000分為銀色不鏽鋼、金色黃銅兩個版本，筆者拿到的是鋼版，表面看與上代SP1000相當相像，機邊依然有華麗的錶冠型音量控制轉扭鍵，並加入「按壓」動作與power鍵二合一，同樣尖銳的金屬切斷型機身，但拿上手會發現重鎊很多！

極墜手的重量，完全反映出其用料及身價有多豪華，手感跟價錢成正比！每條邊都是「界手」的尖角，有如名車。這種傾向男性化口味的設計，很少會在日本廠高品中見到，流露出一份奢華感。

AK SP2000 的2.5mm TRRS平衡耳機插輸出達到6Vrms，配12單元的Layla AION，半力出擊已經有極強的音壓。（鍾世傑 攝）

（鍾世傑 攝）

AK SP2000分為銀色不鏽鋼、金色黃銅兩個版本。

鑽石型花紋音量鍵，令人聯想到高級名錶的錶冠，除了旋轉外更可按下去開關／power。（鍾世傑 攝）

3個實體操作鍵都以相同物料製成，機頂則有2.5mm及3.5mm耳機插。（鍾世傑 攝）

機底為USB-C充電傳輸資料插，以及最多支援512GB卡的M-SD卡插。（鍾世傑 攝）

+ 6 + 5 + 4

機背不再用全黑強化玻璃，改為金屬版+ 三角型暗紋玻璃。（鍾世傑 攝） 再看機背，會發現不再是全玻璃機背，改為金屬機背+三角型暗紋玻璃面，大半個機背變了金屬物料。 由於筆者借用的demo機沒有套，試用5日首個感想是不再怕被「收集指紋」（笑），但原金屬物料比想像中易刮花，建議配個機套才帶出街用。

+ 3 + 2

到講講硬件，AK2000 左右聲道各獨立使用1片 AKM最新DAC晶片AK4499EQ，最高可對應32bit/768kHz PCM以及處理DSD512、MQA播放。而其底板上的線路亦獨立分開處理平衡2.5mm TRRS 及 非平衡3.5mm TRS輸出，當中2.5mm輸出達到6Vrms（3.5mm只得3Vrms），筆者配12單元的Layla AION，半力出擊已經有極強的音壓，好不厲害。

（鍾世傑 攝） 總結：性能飛躍進步的泛用型機皇 SP2000跟SP1000相比，整體的調音風格都很一致：背景寧靜、細節出色，高中低音沒有特別強調那一部份，但整體的推力、音壓、細緻度都有飛躍性進步。整體而言AK SP2000是泛用度極高的萬能機，難聽是沒有個人風格，但其實換個角度，它能夠配各種不同風格的耳機，每款都可發揮水準。至於兩個版本的分別，不能說很明顯，但有一點點「傾向」是鋼版比較適合喜歡聽樂器的人，而銅版的口感會再溫暖一點，聽有人聲的流行曲最佳。

Astell & Kern AK A&ultima SP2000 機身物料選擇：銅 / 不鏽鋼 顯示屏：5吋 (720 x 1,280) 輕觸式屏幕 支援音頻格式：WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA (support scheduled) 取樣率：DSD Native: DSD64 (1-bit 2.8 MHz), Stereo / DSD128 (1-bit 5.6 MHz), Stereo / DSD256 (1-bit 11.2 MHz), Stereo, DSD512 (1-bit 22.4MHz), Stereo 耳機輸出電平：3.5mm 3Vrms / 平衡2.5mm 6Vrms (標準增益, 無負載) CPU：八核心 數碼模擬DAC轉換晶片：AKM AK4499EQ x2 (Dual DAC) 解碼：高達 32-bit / 768 kHz Bit-to-bit Decoding 輸入：USB Type-C Input 輸出：3.5 mm /平衡2.5 mm／同軸輸出3.5mm Wi-Fi：802.11 b/g/n (2.4 GHz) 藍牙：v4.1 (A2DP, AVRCP, aptX HD) 機身尺寸：3”芒／76.3 mm x 132 mm x 15.7 mm 重量：不鏽鋼: 410.8g / 銅 432.4g 電量：3,700 mAh 播放時間：最多8小時 充電時間：約2.5小時 內存：512GB／外置最高配microSD 512GB 定價：HK$29980 代理：ECT

AK X JH Layla AION 大修身12單頂級耳機

是JH Audio 最知名的12單元頂級款式，新作第3代名為AION series，照樣用上12粒平行動鐵單元，分高、中、低音各4顆單元，並沒有跟從時下流行的設計使用超高頻單元或圈鐵混合做法。你以為這個12單元耳機已經很巨型嗎？其實上兩代Layla使用Full metal Jacket金屬外殼時，耳機比現在更巨型！如今它改用12層壓縮碳纖方塊加壓合併而成，再由CNC車床切割、再由搞開CM的技師人手打磨，size細了一大個圈！已經修身了非常多。

AK x JH Audio Layla AION 耳機全程都在美國JH廠房生產，跟機有可校低音音量的JH Audio專用鍍銀 OCC Litz 線材，且跟機有齊幾款轉插，連配件也相當足料，難怪身價跟CM沒多大分別。定價$29,900

Layla AION（鍾世傑 攝）

個人覺得AK Layla AION 完成照著JH Audio要求重現原聲、給專業人士在舞台使用的方針開發。高中低音全力供應，人聲亦都好出，沒有那一part是比較弱的，雖然表面上好像沒甚麼個性，但這正是JH想做的。

不過Layla AION始終是12單元耳機，阻抗也頗大，我用其他Sony 黑磚、Hiby R6 Pro、AK SP1000都不太能推得動，只有SP2000才有足夠能力解放它的性能，所以整體是相當「蝦人用」。但如果你已經豪氣購買SP2000、Layla AION絕對是你「是但跟機買」用來「粗玩」的不二之選。

+ 6 + 5 + 4

AK T9iE 單動圈點解賣8K?

AK 與動圈專家beyerdynamic再合作，這是beyerdynamic第3隻為AK特別調音開發的Tesla 動圈磁通單元，呢專利令beyerdynamic的動圈的「磁通量」大於一般耳機的動圈，簡單講就是做到更細緻、更少失真。T9iE全機都是在德國生產及人手裝配，跟機線材也相當不俗，物料跟 AK x beyerdynamic 舊作T5p MKii 相約，8 線芯 為「4N 純銀 +7N 單晶銅混編線」及「 7N OCC線」組成，兼顧了高／低音細節，原生為2.5mm 平衡插頭，使用MMCX端子。定價HK$8,880

筆者個人較喜歡以鋼版SP2000配上T9iE，可以聽到更多高音及背景細節。（鍾世傑 攝）

比起Layla AION 12單元又大隻又搶眼，傾向簡約內斂的T9iE，同樣有一班用家在期待。如果你又用單元數量去計算CP值，你就不用考慮T9iE，但如果你喜歡動圈比較柔軟的聽感，又想有動鐵的高分析力及層次感，T9iE就能夠1粒動圈做齊，所以8K定價有它的原因。