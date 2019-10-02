GoPro 360 之心不死！再推新一代 GoPro MAX 加入觸屏更好用

GoPro 的運動相機向來賣得，上年推出前後皆鏡頭的新種 360 全景運動相機 Fusion，然而設計不夠 User-Friendly，最終還是不敵 Insta360 等對手，始終未能成功上位。 今日（10 月 2 日）在發表全新一代的 GoPro Hero 8 Black 的同時，亦帶來了旗下 360 全景運動相機的新一代 MAX，針對用戶需要作出改善，標榜輕鬆拍、輕鬆編輯，意圖在這個一直弱勢的市場來次大反擊。

GoPro MAX 依然採用四方型、前後雙鏡頭的設計，可以單獨拍攝影片、相片，當然也可以組合起來拍攝 360 全景影片、相片；而在拍攝影片時，GoPro MAX 亦支援新的防震功能 Max Hyber Smooth，讓事後的影片更為穩定。

今代 GoPro Max 的最大進步，在於其中一面加入了一個可以觸控操作的屏幕、取代了 Fusion 時代只可以顯示有限資訊的液晶體屏，自拍時就更清楚畫面構圖及進行各樣設定。

拍攝 360 影片，很多時侯需要多花心神作後期剪輯，讓其變作一般的影片比例再放上社交媒體作分享，GoPro MAX 拍得的影像就可以經由 GoPro App 作不同構圖，操作直感，按幾按就可以得到效果不俗的後製影片。

經由 GoPro App 作不同構圖，操作直感，按幾按就可以得到效果不俗的後製影片。

由於多一個鏡頭、理輪上玩法更多的關係，GoPro MAX 的售價比 GoPro Hero 8 Black 更貴一點，索價＄4100 港幣，對比其他同類產品貴一點，不過其本體防水設計，卻是目前全景相機市場中較為罕見的賣點，相信可以吸引到一點捧場客。