警用新科技再出事！　LINE報料群組一日即DOWN　WeChat都有限制？

修訂《逃犯條例》風暴持續，政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》亦未能令局勢緩和，警方昨日（10月8日）就宣布設立LINE、WeChat及SMS報料熱線，不過就重蹈ＷhatsApp熱線失敗覆轍，LINE疑因「爆人數」而無法再接受新加入。有網民慨嘆「手慢冇」，也有網民譏諷警方接二連三出現問題，稱「唔識科技唔好衝出嚟」。

警方昨日新增的報料熱線電話為5333 3103；WeChat ID為HKPF53333103；LINE ID為hkpf53333103；電郵為hotline@police.gov.hk。

警方昨宣布再推報料熱線。（資料圖片）

不過香港01記者今日（10月9日）測試，已無法加入LINE群組，並顯示「錯誤 無法正常執行，請稍後再試」，未知原因，WeChat群組則運作如常。

facebook群組「前線科技人員」亦上載圖片，顯示無法加入LINE群組原因為「人數受到限制」，估計警方只用了普通帳號，未有申請LINE官方帳號，以致好友上限受到限制，質疑警方「玩都唔識玩」。

根據LINE資料，一般帳號好友人數限於5000名，申請為官方帳號則未有限制，但需支付費用。有成為「1/5000」的網民慶幸自己及早加入群組，也有聲稱想舉報的網民感嘆「手慢冇」。另有網民揶揄「係溝通唔到，做唔到朋友」、「經過上次（WhatsApp熱線）嘅教訓都冇學精」，又建議創科局幫手。

其實LINE官網已列出不同帳號的功能及限制。（LINE官網圖片）

香港01正向警方及LINE母公司Naver查詢。

順帶一提，其實WeChat都有5000「好友」人數上限，微信群則最多500人；若申請成為公眾號，沒有限制關注人數。暫未知警方使用何種方式在WeChat設熱線，以及有否人數上限。

警WhatsApp熱線曾被刪號

警方早前曾推出多條WhatsApp「反暴力報料熱線」，惟因違反ＷhatsApp使用定則，被母公司facebook刪除。而今次警方再推社交平台報料熱線，因WhatsApp不同意，故警方未有使用WhatsApp。