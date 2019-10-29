OPPO Reno 2 拍攝實測檢證：日夜拍質素出色、操作尚有改善空間

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國產手機另一勢力 OPPO 日前宣布正式進攻香港手機市場，而最先進入本地的就有其攝影皇牌系列最新之作 Reno 2。Reno 2 在定位上是一部以平衡性著稱的款式，既沒有 Reno Zoom 的光學變焦鏡頭、又未有 Reno Ace 的高階規格，其關注度自然落在 OPPO 方面宣傳有加的四鏡拍攝能力之上。

就在澳門實地測試了一下它的拍攝實力，當真在同價位機中算是出眾。

OPPO Reno 2 四鏡頭解構

在 OPPO Reno 2 的宣傳重點中，多會提到它所用的是「四鏡頭」 ，論鏡頭數上當然是目前手機上最多之一，不過詳細了解，就會知道其實這四個鏡頭在技術上的突破不多。

最主力的 4800 萬像素鏡頭乃過去一年來不少廠商都有起用的 IMX586 CMOS，質素有保證，但在 6400 萬像素鏡頭開始冒出頭來之時，這鏡頭於數據上算是輸蝕了一點。

至於餘下的三個鏡頭當中，還有 1300 萬像素 2 倍遠攝鏡、800 萬像素的超廣角鏡頭，同樣是大家見慣見熟的配置，而較為特別的就是剩下的 200 萬像素黑白輔助鏡頭，除了用來輔助運算之外，更可以用以拍攝黑白效果相片。

4800 萬像素日拍輸出有一貫水準

Sony 出產的 4800 萬像素 IMX586 CMOS 在過去一年已經證明了它的實力所在，在 OPPO Reno 2 的設定中，此 1x 主鏡頭並不能輸出 4800 萬像素的相片，而是採用「四合一像素」的模式輸出 1200 萬像素相片，以達減少雜訊、提升銳利度等目標，是採用此 CMOS 手機的慣常做法。

而以此鏡頭拍攝的相片在日光、室內環境光下，都基本上沒有甚麼走樣，繼續是 Point & Shoot 的佳品。

OPPO Reno 2 4800 萬像素主鏡頭試相（自動模式）

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廣角、變焦功能表現不俗，唯數碼變焦較鬆散

在超廣角、變焦鏡頭方面，除了質素不錯之外，OPPO 的白平衡調整、雜率處理等軟件優化確是值得一讚，在用戶縮放取景時各鏡頭之間的轉換銜接做得相當無縫。

然而在 5 倍的複合變焦以後，10 倍、20 倍的純數碼變焦就明顯未能像華為、vivo 般做得銳利，情況在低光環境下變得更為明顯，令超越了 5 倍變焦後的焦距輸出變得難以取用。

各焦段鏡頭試相

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智能模式實試：夜景模式略嫌「重手」、人像模式效果更佳

與不少拍攝旗艦一樣，OPPO Reno 2 一樣有幾個 AI 智能模式，當中最多人有興趣了解的，當然是夜拍模式以及人像模式。

先講夜景模式，Reno 2 與其他廠商同樣是以「疊相」原理進行夜景處理，提升夜拍質素同時減少雜訊。Reno 2 此模式值讚之處是所有焦段都可以使用，不過在效果方面就過於著重提升暗位質素，而忽略了整體的光度平衡問題。

以這組照片為例，打開夜景模式後，雖然燈飾位置的細節是較為突出，但本身是黑色的位置卻因為強行拉光而變得偏灰，令真實感大打折扣

事實上，如果光源不是太過複離的話，利用 4800 萬像素鏡頭拍攝的自動模式夜景照片，效果已經相當令人滿意。

夜景模式試相

對比起夜景模式，OPPO Reno 2 的人像模式效果就更為出眾，不論是美顏還是散景方面都做得相當自然，開啟後更會將色調調得較為柔告，相信會吸引到女性用戶的注意：

黑白菲林風玩味相片

菲林色藏在人像模式的「O6」Filter 之中，如果遮住最下方的鏡頭，系統會變回原色並作出提示

在 OPPO Reno 2 的四個鏡頭中的最後一個，是一個 200 萬像素的黑白鏡頭，它的作用除了用來幫助計算遠近，官方亦稱它可以用來拍攝黑白菲林照片。不過這可能與我們的理解有點出入，原來這個黑白照片模式，是藏於人像模式之內的其中一個色彩 Filter，拍攝主力依然是 4800 萬像素主鏡頭，輔助鏡頭則用以取色以及決定相片的對比度。

另外，雖然此 Filter 是在人像模式方能開啟，但其實除了變色之外，並沒有加入人造散景等同一個模式內的效果，其實不作另一個模式處理有一點奇怪。

OPPO Reno 2 人像模式「O6」菲林試相

雖然在自動模式一樣有單色Filter「R6」，但對比「O6」，在色彩與對比都有明顯分別，加點黃調的「O6」明顯更富古早味

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拍攝介面設計稍嫌混亂、有待改善

從以上多組相片可以知道，OPPO Reno 2 的拍攝「硬實力」相當不俗，比它強的絕對大有人在，但通常都已經是超過＄5,000 的旗艦作品；要在其不足＄4,000 港幣的賣價水平中尋找對手，暫時就只能找到小米或是vivo 能與之匹敵。

雖然相片的質素值讚，但筆者必須要提出 OPPO Reno 2 在拍攝介面上的設計問題。首要會讓用戶感到困擾的，相信是 Reno 2 的拍攝模式在多之餘分散至不同部份，未能統一處理轉換模式的方法。

在一般的拍攝介面中只有「自動」、「人像」以及「錄影」三個模式，三者可以掃動切換，但如果要開啟夜景、全景、慢動作拍攝等，就要按左下角的選單。

某些實用模式、功能的指示亦明顯不足，例如前文提及的「O6」菲林色，或是在影片介面的超級防抖亦然，不多作模索未必識用。

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