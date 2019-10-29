AirPods Pro加入「適應性EQ」功能　人性化調整音色領先其他品牌

2019年10月29日0點，蘋果正式上架了自己的全新真無線耳機AirPods Pro，相比之前的兩代產品，新的AirPods Pro發生了巨大的變化。最主要的變化在於搭載了降噪技術，並且蘋果也放棄了一直以來的淺入耳形式耳塞，新的AirPods Pro採用了傳統入耳式的形態。

而對於這個新產品來說有一項功能卻格外的吸引筆者，就是其內置的蘋果稱為「適應性EQ」的功能。其實非常類似於音響領域的DSP，就是有一個麥克風，針對固定空間內的固定揚聲器發出的聲音針對環境做出調整，從而使得揚聲器在環境內得到最好的聲音表現。而這種技術可以統稱為DSP。

AirPods Pro加入「適應性EQ」功能（Apple）

而在介紹這個技術或者實現原理之前，我們先來大概了解一下蘋果AirPods Pro以及市面上大部分的中高端降噪耳機/耳塞共同都在使用的降噪技術單純的硬件方面原理。市面上大部分的中高端降噪耳機，都在每個聲道搭載兩個針對噪音的麥克風，一個位於腔體的外側，也就是直接接觸外接噪音，給耳機提供消除外界噪音反向聲波的參考；而另一個麥克風則位於耳機的內部，一般在耳機的導管內或者頭戴式耳機的耳罩內部，這個麥克風則是檢測通過外界麥克風降噪之後，耳道（入耳式）或者耳罩（頭戴式）內部的噪音水平，從而再次調節耳機的反相聲波實現更好的消除噪音的效果。

而蘋果本次的「適應性EQ」功能，其實就是複用了導管內部的這顆麥克風，讓它實現了一個更人性化的功能。讓它在檢測耳道內部噪音做出降噪的調整同時，也可以用來調整自己揚聲器發出的聲音，從而讓幾乎每個消費者不同的耳道結構都能得到一樣優秀的聲音表現。

▼▼▼點擊下圖即睇AirPods Pro其他功能▼▼▼

+ 3 + 2

而這個技術其實在硬件層面來說，幾乎不會增加耳機本體的成本，甚至我們可以說市面上的幾乎所有中高端降噪耳機都採用了這樣的雙麥克風設計，從硬件層面上都可以實現這樣的功能，而其他品牌卻鮮有這樣的技術和賣點。誠然市面上也有這樣的產品，但確實屈指可數並且也沒有受到消費者的關注和推崇。而蘋果本次在AirPods Pro上加入這個功能，雖然官方也並沒有用長篇大論介紹這個功能的強大，這也很符合蘋果一貫的調性。並且這一功能對於很多消費者來說是潤物細無聲的，你也許不會感知到這個功能的存在，但你聽到的聲音表現已經是通過它處理之後發出的了。

反觀耳機行業，蘋果的AirPods開啟了真無線耳機的這個行業，在最近的三年裏大量的真無線耳機產品出現，耳機行業也因此獲得了不小的增長，也有越來越多的手機廠商開始推出耳機產品。而這一次，雖然是蘋果對於自己耳機產品的一次疊代升級，可對於降噪耳機行業來說，無疑又是一次巨大的挑戰。在同樣硬件的情況下，蘋果為用戶想了更多，讓相同的硬件通過算法、軟件的加持，為用戶帶來了更好的使用體驗。

當然，實際蘋果為大家帶來的這個「適應性EQ」功能能有怎樣的效果和體驗，還是要我們收到產品再說，但就從功能介紹來說，它已經走在了很多降噪耳機廠商的前面。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】