「翻牆」突破禁網限制！VPN 原理、服務推介全整合

VPN 未必人人會用，而「網絡禁制」對於標榜自由的香港而言著實有點陌生，但近日網禁成為香港人熱話，雖然距離類似中國大陸的全面審查尚有一段距離，但假如有天真的不能隨便上網的話，到底有何方法「和世界接通」？ 早前我們已經為各位介紹過不同的 VPN 工具，今日就再為大家整合一下，兼解釋一下 VPN 的原理與注意事項，好讓大家為可能發生的事情做好基本的準備。

使用 VPN 的目的

大家對 VPN（Virtual Private Network ）本身的認知，很大程度上源於身在內地時的「翻牆」需要，亦即透過伺服器連線「改道」來越過被審查的通道以看到原先被禁制的網站。

除了翻牆，VPN 亦兼具了保護上網者身份、地理位置以及瀏覽上下載內容的「隱身」作用。亦因如此，VPN 的使用上其實充滿了灰色地帶，一方面它強調使用者的私隱，但另一方面也成為了網絡使用者逃避刑責的途徑之一。

VPN 理論上就是用來避免第三者閱覽用戶上網資料的工具（網上圖片）

選擇 VPN 的考慮因素：價格不應是最大因素

如果只是要「翻牆」的話，不少人都會傾向考慮平價、甚至免費的 VPN 服務，但其實這種行徑有相當大的潛在危險。

事關 VPN 會將你上下載的資料經由受管制網絡以外的管道進行傳輸，沒錯這樣做是可以令你的資料免於落入中國政府部門之手，然而這些資料卻全部可以由 VPN 用到的伺服器截取，內裡可能包括你的信用卡號、密碼等敏感資料。

現在於 Google Play、App Store 上隨便搜尋「Free VPN」，回傳的 Apps 數量少說也有幾百個，個個都表明自己是「免費」的，當然不少用戶二話不說就下載了擺在頭幾位的 Apps，但這樣做其實相當不智。

免費／平價 VPN 推介

由於以上原因，故在選擇 VPN 時，除了要小心選擇有名氣的服務之餘，也應盡量避免在第三方的 VPN 環境（免費或租用）下進行任何敏感個人資料的傳送。

如果仍然想用到免費的 VPN，可以參考一下我們早前的推介，幾個仍然運作正常，並且想享用更多流量的費用也不多：

自建 VPN 推介

在連登討論區被推崇備至的平價 VPN 服務 NordVPN，日前也被爆出其中一個伺服器被入侵，雖然官方指沒有用戶資料被盜，但亦帶出了一個明確訊息：只要不是自建的伺服器，都不應該過度倚賴

如果想要相對最安全的 VPN 的話，理論上有一個自己全權擁有的海外伺服器會是上上之策。但當然，要完全自建伺服器，要求用戶有一定的技術背景，要在有限預算下、又不需要太多技術的話，我們之前介紹過、Google 有份出資的《Outline》絕對是值得考慮。

以加密資料為目的之「VPN」服務

面對禁網思潮，除了傳統「繞道」的 VPN 服務之外，近日也有另一個新服務《1.1.1.1 WARP》冒起，它雖然在啟動時會佔用手機的 VPN 設定，但其實在原理上並非 VPN。

《1.1.1.1 WARP》的運作原理在於加密使用者的上、下載資料，以騙過審查伺服器的限制，作用上的確類似翻牆，然而由於所用的路徑沒有改變，它不會令網速減慢；不過要留意的是，用《1.1.1.1 WARP》上網，你的對接網站是知道你從哪裡連接的，如果因為種種理由要想做到完全「隱身」的話，還是用傳統的 VPN 服務吧。