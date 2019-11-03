「翻牆」突破禁網限制！VPN 原理、服務推介全整合

數碼生活
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VPN 未必人人會用，而「網絡禁制」對於標榜自由的香港而言著實有點陌生，但近日網禁成為香港人熱話，雖然距離類似中國大陸的全面審查尚有一段距離，但假如有天真的不能隨便上網的話，到底有何方法「和世界接通」？

早前我們已經為各位介紹過不同的 VPN 工具，今日就再為大家整合一下，兼解釋一下 VPN 的原理與注意事項，好讓大家為可能發生的事情做好基本的準備。

使用 VPN 的目的

大家對 VPN（Virtual Private Network ）本身的認知，很大程度上源於身在內地時的「翻牆」需要，亦即透過伺服器連線「改道」來越過被審查的通道以看到原先被禁制的網站。

除了翻牆，VPN 亦兼具了保護上網者身份、地理位置以及瀏覽上下載內容的「隱身」作用。亦因如此，VPN 的使用上其實充滿了灰色地帶，一方面它強調使用者的私隱，但另一方面也成為了網絡使用者逃避刑責的途徑之一。

VPN 理論上就是用來避免第三者閱覽用戶上網資料的工具（網上圖片）

選擇 VPN 的考慮因素：價格不應是最大因素

如果只是要「翻牆」的話，不少人都會傾向考慮平價、甚至免費的 VPN 服務，但其實這種行徑有相當大的潛在危險。

事關 VPN 會將你上下載的資料經由受管制網絡以外的管道進行傳輸，沒錯這樣做是可以令你的資料免於落入中國政府部門之手，然而這些資料卻全部可以由 VPN 用到的伺服器截取，內裡可能包括你的信用卡號、密碼等敏感資料。

現在於 Google Play、App Store 上隨便搜尋「Free VPN」，回傳的 Apps 數量少說也有幾百個，個個都表明自己是「免費」的，當然不少用戶二話不說就下載了擺在頭幾位的 Apps，但這樣做其實相當不智。

免費／平價 VPN 推介

由於以上原因，故在選擇 VPN 時，除了要小心選擇有名氣的服務之餘，也應盡量避免在第三方的 VPN 環境（免費或租用）下進行任何敏感個人資料的傳送。

如果仍然想用到免費的 VPN，可以參考一下我們早前的推介，幾個仍然運作正常，並且想享用更多流量的費用也不多：

中國公幹旅遊「翻牆」上網必讀：嚴選手機專用免費 VPN 工具

自建 VPN 推介

在連登討論區被推崇備至的平價 VPN 服務 NordVPN，日前也被爆出其中一個伺服器被入侵，雖然官方指沒有用戶資料被盜，但亦帶出了一個明確訊息：只要不是自建的伺服器，都不應該過度倚賴

如果想要相對最安全的 VPN 的話，理論上有一個自己全權擁有的海外伺服器會是上上之策。但當然，要完全自建伺服器，要求用戶有一定的技術背景，要在有限預算下、又不需要太多技術的話，我們之前介紹過、Google 有份出資的《Outline》絕對是值得考慮。

安全兼不死！Outline VPN 中國大陸翻牆教學實試：30分鐘設定完畢

以加密資料為目的之「VPN」服務

面對禁網思潮，除了傳統「繞道」的 VPN 服務之外，近日也有另一個新服務《1.1.1.1 WARP》冒起，它雖然在啟動時會佔用手機的 VPN 設定，但其實在原理上並非 VPN。

《1.1.1.1 WARP》的運作原理在於加密使用者的上、下載資料，以騙過審查伺服器的限制，作用上的確類似翻牆，然而由於所用的路徑沒有改變，它不會令網速減慢；不過要留意的是，用《1.1.1.1 WARP》上網，你的對接網站是知道你從哪裡連接的，如果因為種種理由要想做到完全「隱身」的話，還是用傳統的 VPN 服務吧。

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