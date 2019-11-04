禁電子煙似乎成為國際現象。中國煙草監管部門已經要求各大網購平台「暫時」關閉銷售電子煙的網店，變相禁止於網上銷售電子煙。官員在通告中指出，這是為了保護「未成年人的身心健康」。

《路透社》（Reuters）報導，中國煙草監管部門上周五（11月1日）發布通知，要求電子商務平台和企業關閉銷售電子煙產品的網店，此舉旨在「阻止未成年人通過互聯網購買電子煙」。

市面上有大量電子煙產品，部分更有水果口味。（視覺中國）

不久前，美國的網購平台和零售商甚至大型超市如Walmart、Walgreens已下架電子煙，這些基於美國政府越趨嚴厲審查電子煙對公共衛生的影響。相信中國監管部門有鑑於此而下令網絡禁售。

禁令通告日期為10月30日，一日後於國家煙草專賣公司網站發布，該網由中國煙草監管部門監督。通告指為了「進一步加強對未成年人身心健康的保護」，監管部門「敦促電子煙生產商，零售商或個人賣家暫時關閉在線銷售網站或渠道」，並「敦促電子商務平台暫時關閉在線銷售網站或渠道。關閉電子煙商店。」

武漢某商場內，電子煙銷售人員以煙霧表演推銷電子煙。（資料圖片／視覺中國）

禁令何時結束尚未清楚。不過這並非中國零售商首次下架電子煙，只是規模比之前擴大不少。今年9月，Juul的電子煙官方網店於中國阿里巴巴及京東的網購平台上線後一星期便消失。當時Juul及零售商沒有評論官店何以突然撤走。Juul為美國Altria Group Inc.旗下電子煙公司。

由於中國擁有超過3億煙民，是世界上最大的煙民市場，因此很多初創公司都想在中國龐大的電子煙潛在市場分一杯羹。由Uber中國前僱員創立的RELX Technology（悅刻），以及由前比特幣企業家團隊組成的SnowPlus（雪加），都是中國電子煙市場領導者。

截至11月4日，淘寶網仍可搜尋到大量電子煙產品。（網頁擷圖）

目前RELX Technology和SnowPlus等初創企業在中國經營正處於監管灰色地帶，因為並未有國家級法規為安全生產和銷售尼古丁鹽基電子煙提供標準。再者，中國煙草總公司（國家煙草專賣局）為壟斷性國企，控制着全中國所有煙草產品的銷售和分銷。根據政府數據，該部門佔中國稅收近6％。

截至11月4日，京東網仍可搜尋到大量電子煙產品。（網頁擷圖）

簡單講，是次針對電子煙網上銷售渠道的禁令將會沉重打擊中國的電子煙生產商。國家煙草專賣局也損失部份稅收。RELX Technology 悅刻於公開聲明表示遵守監管部門通告，將關閉其網上銷售渠道，SnowPlus 雪加亦然。不過截至11月4日，在淘寶及京東上仍可搜尋到兩間公司的電子煙相關產品（而蘇寧易購才是真正將所有品牌的電子煙產品下架），也許是禁令有段緩衝期？