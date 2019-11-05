MacBook Pro 16吋疑似概念圖流出：新設計Touch ID及實體Esc掣？

【MacBook Pro傳聞】16吋MacBook Pro傳聞停不了，上月網上傳出數張概念圖顯示新版16吋機可能繼續有Touch Bar，可用的USB-C槽數目由4個增加至6個，機身外型亦參考iPhone 11 Pro設計，採取圓潤線型線條設計。如今又有新圖流出：屏幕較大令邊框更窄、全新設計的方形Touch ID（亦繼續充當電源開關）和實體Esc掣！究竟信邊個好！？

MacBook Pro 16吋又有圖片流出！MacRumors報導，Apple傳聞已久的16吋MacBook Pro新一批疑似概念圖曝光，該傳聞網站收到之未經證實圖片顯示16吋 MacBook Pro可能出現的三個獨特新設計：顯示屏（螢幕）變大而令周圍邊框變得更窄、獨立於Touch Bar 觸控欄的新設計方形Touch ID指紋感應器（亦繼續充當電源開關）及實體的Esc掣。

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MacRumors收到之未經證實圖片顯示16吋 MacBook Pro可能出現的三個獨特新設計：顯示屏（螢幕）周圍邊框變得更窄、獨立新設計方形Touch ID指紋感應器及實體的Esc掣。（MacRumors）

跟現時15吋MacBook Pro對照，左上角Esc掣是Touch Bar 觸控欄一部份；Touch ID指紋感應器（右上角）雖是按鈕但不是方形：

現時15吋MacBook Pro，左上角Esc掣是Touch Bar 觸控欄一部份；Touch ID指紋感應器（右上角）雖是按鈕但不是方形。（egulaonline.com）

上述3款新設計，由macOS Catalina 10.15.1中發現的其他16吋MacBook Pro圖片一致，但現時仍無法確認此最新圖片是否屬實，因為情況複雜。首先，MacRumors無法在任何最新的macOS Catalina版本中找到有關圖片文件，它很可能是Photoshop改圖的成品。

2016年版MacBook Pro發布前幾日，MacRumors亦曾公開一張MacBook Pro流出圖片，顯示用家使用Touch ID對Apple Pay購買進行身份驗證的情況。當年新機推出後，其功能符合MacRumors所登圖片，證明了圖片內容屬實。

2016年MacRumors亦曾公開一張後來證明屬實的MacBook Pro流出圖片，顯示用家使用Touch ID對Apple Pay購買進行身份驗證的情況。（MacRumors）

2016年圖片，跟今次曝光的16吋MacBook Pro圖片很相似。所以不少網民認為今次是由2016年圖為藍本作PS加工絕不出奇。加上今次流出之新圖片中，MacBook Pro螢幕所顯示的North Face網店頁面曾經在MacBook Air的圖像資產中應用，因此極有可能是改圖者移花接木。

不過，此張疑似概念圖即使被證實是造假，又難以完全否定「螢幕窄邊框」和「實體Esc掣」等改動。上月，已有網媒於macOS Catalina 10.15.1 Beta中發現了對應16吋MacBook Pro的圖標，可以見到新機有更窄的螢幕邊框。放大圖像的鍵盤位置，更發現看來似乎是實體的Esc掣。

有網媒於macOS Catalina 10.15.1 Beta中發現了對應16吋MacBook Pro的圖標，可以見到新機有更窄的螢幕邊框，以及放大鍵盤左上角可依稀見到的實體Esc掣。（MacRumors）

法國網站MacGeneration將15吋MacBook Pro（左）圖標跟macOS Catalina 10.15.1 兩個Beta版本中發現之16吋MacBook Pro（右）圖標比較，可見16吋機的Keyboard最左上角似出現了15吋機沒有的獨立實體Esc掣：

15吋MacBook Pro（左）圖標跟macOS Catalina 10.15.1 Beta中發現之16吋MacBook Pro（右）圖標比較，可見16吋機的Keyboard最左上角似出現了15吋機沒有的獨立實體Esc掣。（MacGeneration）

此外，在正式發行版的macOS Catalina 10.15.1中，亦發現了全新方形的Touch ID指紋辨識模組之特寫圖片。此Touch ID變成完全獨立於Touch Bar 觸控欄，也繼續充當電源開關按鈕：

在正式發行版的macOS Catalina 10.15.1中，發現全新方形獨立的Touch ID指紋辨識模組特寫圖片。此Touch ID變成完全獨立於Touch Bar 觸控欄，也繼續充當電源開關按鈕。（MacRumors）

如此對比看來，流出圖即使是根據傳聞而創作的PS改圖，它仍可能準確描繪了MacBook Pro 16吋最終見街的新設計。

MacRumors其中一位作者Steve Moser最近在macOS Catalina 10.15.1代碼中發現了一個「Radeon RX 5500 / 5500M」字串，因此可推估16吋MacBook Pro有望採用AMD Radeon RX 5300M或5500M圖像顯示卡。

Apple著名分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）亦於7月發表的報告中推測Apple放棄問題天天都多的蝴蝶式鍵盤，在2020年起所有MacBook改用有交叉杆支撐的剪刀式鍵盤；而預期於2019年第四季（或2020年初）發布的16吋MacBook Pro將是剪刀式鍵盤的試金石。

10月起流傳的16吋Macbook Pro在概念圖中的畫面顯示圖案，極有可能繼續沿用 Radeon Pro Vega 圖像處理。 （網上圖片）

10月網上曾盛傳多張新版16吋MacBook Pro概念圖，宅民亦曾報導。此批概念圖顯示，Macbook Pro 16吋除了機身設計參考iPhone 11 Pro的圓潤曲線外型，機身一邊將載有3組USB-C插槽。按照 Macbook / Macbook Pro 左右兩側都有相同USB設計規則，新的Macbook Pro 16吋可能共有6組USB-C，以1組用作充電計還有5組可自行選插其他器材。