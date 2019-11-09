GoPro MAX 360運動相機呀脆開箱、新加坡試拍：app剪片快上手

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【GoPro MAX 360運動相機 實試】一直有傳運動相機GoPro繼Fusion後，會推出360相機的消息，而在早前香港舉行發布會已獲證實！日前正式推出的GoPro MAX是品牌進軍360運動相機市場的試金石，可拍攝5.6K 360影片；編輯部收到實機開箱、呀脆更帶同GoPro MAX到新加坡試拍，看看效果如何！

GoPro HERO 8 全景360版

GoPro MAX與近年推出的360運動相機一樣，在機身前後加入靜態1600萬像素魚眼鏡頭（5760 x 2880dpi），拍攝360度全景影片最高支援5.6K（4992 x 2496 dpi），機身體積只比GoPro Hero 8 Black稍大1.5倍，雖然機身大了但有比GoPro Hero 8 Black更多的收音咪，共有6組分別於機身前後，在360度全景下記錄音源更準確。而編輯部收到的GoPro MAX為香港行貨（售價：HK$4,100），包裝上除了GoPro MAX主機本身，附送的配件亦多：收納袋、兩組鏡頭蓋及兩組魚眼鏡保護蓋，因應GoPro MAX支援5米裸潛可直接裝上魚眼鏡透明保護蓋即玩浮潛或近岸潛水。與Hero 8 Black同樣將SD卡插槽及電池位改於機側，機底改為可收納式支架接駁位，秉承了2019推出的運動相機系列設計。

GoPro MAX 港行開箱 【點圖放大】

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GoPro Max機身及觸控螢幕【點圖放大】

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拍攝方面，基本上就是一按即拍，可拍攝360度全景相片或影片，輕觸螢幕可預覽拍攝作品，或透過手機以iOS / Android 「GoPro」手機app控制拍攝快門；而用手機控制拍攝360度全景相或片，以手機控制會比控制GoPro MAX方便，以下由呀脆於新加坡試玩360度影片拍攝效果、使用GoPro App剪輯：

當中要注意GoPro App的最新版本才可連接GoPro MAX，取得影片後的重要功能，可以將360影片定格，擷取360度全景相片；另外拍攝360影片後，可固定在指定位置開始、或設定鏡頭轉移角度，以平面5.6K影片輸出，這功能原意在於讓用家指定部分畫面，放上社交平台分享時更容易看到影片焦點，另外Hypersmooth MAX防震功能下，360全景片拍攝穩定，亦沒有平面GoPro的水平線平衡問題，只是在以app處理360全景影片的處理、鏡頭位置設定及輸出處理，用家可能要下點工夫學習一下。

GoPro App中剪輯設定【點圖放大】

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