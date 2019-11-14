Moto RAZR 2019 變摺 Mon　摺機元祖回歸剔蓋極爽快即刻睇

Moto RAZR 2019 年版本摺機回歸，變身摺 Mon 版本 Android 機。科技媒體 TheVerge 在發布會進行實測，開蓋爽快度一如原版 RAZR，摺疊式屏幕更不會像其他品牌中間留有虛位，想即刻入手重溫舊歡如夢？聽埋有咩缺點先再決定！

Moto RAZR 2019 摺 Mon 版本應該是近期最多 gadget 友期待的一部「新手機」，之所以要括著「新手機」3 字，因為 Motorola 幾乎沿用舊版 RAZR 的外型設計，令這一台摺 Mon 手機不論摺疊打開，都跟一般手機大小接近。

Moto RAZR 2019 變身摺 Mon 手機復活，舊用家隨時一見傾心。（TheVerge）

Motorola 特別製作的骹位，令 Moto RAZR 的摺疊式屏幕不會像其他品牌一樣，屏幕跟骹位之間出現空間。根據《TheVerge》的現場試玩，剔起 Moto RAZR 個蓋的流暢度同爽快感，簡直跟 2000 年初舊版幾乎無分別，而且屏幕打開或者機身摺埋之後，Moto RAZR 真的做到完美筆直平平一塊，不會有任何屈曲或者凸起的地方。Moto RAZR 更設有防水濺設計，比其他摺 Mon 手機又一項地方加分。

Moto RAZR 骹位設計摺 Mon 唔會甩開（按圖放大）

Moto RAZR 打開之後是一塊 6.2 吋 21:9 的 pOLED 屏幕（2142 x 876），另外外置屏幕為 2.7 吋 4:3 的 gOLED 屏幕（800 x 600）。外屏幕同樣可以作觸控操作，能夠播放音樂、回覆訊息，而且可以配合機面的 1600 萬像素（f/1.7、1.22um、EIS、雙像素 AF、Laser AF）作自拍之用。另外摺 Mon 內同樣設有 500萬像素（f/2.0、 1.12um）自拍鏡，不過記者覺得實際使用機會應該不多。

Moto RAZR 全面睇（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

不過，索價達 US$1,500（約港幣 $11,742）的 Moto RAZR，似乎是為了遷就機身非常纖薄的設計，只是用上中高階的 Snapdragon 710處理器、6GB RAM + 128GB ROM，而且主鏡頭亦只作 1600 萬像素單鏡頭設計。雖然 Moto RAZR 同樣加入跟華為手機類似的夜攝疊相模式及人工散景功能，不過以這個價位的手機來說，功能依然是稍為貧乏一點。Moto RAZR 將會在 1 月在美國 Verizon 網絡獨家推出，暫時未有公布其他地區開賣消息；香港的朋友，似乎可能又要跟當年購買元祖 Moto 摺機 StarTac 一樣，捱炒價買貴機了。