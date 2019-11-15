上班搵路一click搞掂！「Citymapper」公共交通地圖App超簡易教學

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

隨着修訂《逃犯條例》風波升溫，本港近日多處道路被堵，港鐵、巴士都有路線暫停服務或改道。如果還在為上班上學路線感到困惑，這個導航App 「Citymapper」一定幫到你！

因堵路等行動，全港多區交通目前仍有阻塞，熱愛工作的打工仔女為上班天天「諗爆頭」。

+6
+5
+4

其實只要用「Citymapper」這個App，就可以輕鬆尋找路線。「Citymapper」地圖App主打公共交通工具導航資訊，覆蓋地域雖不如Google Maps般，但就以大城市為單位、針對各地的交通網絡改善，恰巧香港就是其服務地區之一。

(Google Play圖片)

由於主打公共交通工具，該App不具備私家車實時行車路線導航，惟全港公共交通網絡資料十分齊全，只要輸入想去的目的地，「Citymapper」就會帶你步行至就近車站開始旅程。

讓小編以荃灣到旺角為例講解一下：（點小圖放大看）

+3
+2

由於「Citymapper」整合了所有交通路線，並實時更新資料，當某路線受阻／停罷之時，它都會在路線選擇時提示用戶，讓用戶起行前有更好預算。因應個人喜好，用戶甚至可以在它的建議路線之外選擇只乘港鐵／只乘巴士路線。

Android版：按此

iOS版：按此

AirPods Pro實用教學！iPhone用耳機必學6大隱藏功能
「1000萬求一路」參賽方法＋要求+須知　盤點莊紫祥4大金句
Whatsapp 指紋鎖正式引入 Android 一分鐘教學即時啟用
Gmail排定時間傳送功能　打工仔「扮工」秘技．Android、iOS教學
iOS13.2 iPhone11系列Deep Fusion功能　教你兩式秘技輕鬆影靚相
【觀星攝影】想影超靚星空銀河相？　環境、器材、設定一文學識
WhatsApp新功能防被迫加入群組　教你4步設定保清靜
【iOS教學】iPhone都用到廣東話Google助理　詳細實裝步驟教學
【掃平貨攻略】最強格價網一眼看盡6大超市　教你做精明消費者
【施政報告】首置800萬元以下按揭加至九成　教你計壓力測試要求
【施政報告2019】交通補貼加碼至最多$400　3大須知+領取教學！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。