上班搵路一click搞掂！「Citymapper」公共交通地圖App超簡易教學

隨着修訂《逃犯條例》風波升溫，本港近日多處道路被堵，港鐵、巴士都有路線暫停服務或改道。如果還在為上班上學路線感到困惑，這個導航App 「Citymapper」一定幫到你！

因堵路等行動，全港多區交通目前仍有阻塞，熱愛工作的打工仔女為上班天天「諗爆頭」。

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其實只要用「Citymapper」這個App，就可以輕鬆尋找路線。「Citymapper」地圖App主打公共交通工具導航資訊，覆蓋地域雖不如Google Maps般，但就以大城市為單位、針對各地的交通網絡改善，恰巧香港就是其服務地區之一。

(Google Play圖片)

由於主打公共交通工具，該App不具備私家車實時行車路線導航，惟全港公共交通網絡資料十分齊全，只要輸入想去的目的地，「Citymapper」就會帶你步行至就近車站開始旅程。

讓小編以荃灣到旺角為例講解一下：（點小圖放大看）

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由於「Citymapper」整合了所有交通路線，並實時更新資料，當某路線受阻／停罷之時，它都會在路線選擇時提示用戶，讓用戶起行前有更好預算。因應個人喜好，用戶甚至可以在它的建議路線之外選擇只乘港鐵／只乘巴士路線。

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