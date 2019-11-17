小米投影儀青春版、空氣淨化器3、米家料理機、小黑板　香港登場

小米香港最近引入一系列家居新產品，包括小米投影儀青春版、小米空氣淨化器 3、米家料理機及米家液晶小黑板等。一系列新產品到底抵唔抵買？一齊陪大家睇睇。

小米投影儀青春版是小米在香港推出的第二款投影機產品，對比起 2018 年底推出的 150 英寸特大米家激光投影電視（定價 $13,999），投影儀青春版 $3,399 的定價足足便宜了一萬元有多。

小米投影儀青春版

小米投影儀青春版大小為 115 × 150 × 150mm、重 1.3kg，在家居找位置擺放並不困難。（小米）

當然，小米投影儀青春版跟米家激光投影電視除了價錢以外，在使用的技術上亦有一定分野。新產品以傳統方式投影，LED 光源提供平均值 500 ANSI 流明的亮度；而後者使用超短焦，貼牆擺放（5 - 50cm）式投影設計，ALPD 3.0 激光光源技術提供達 5000 流明亮度。新產品更適合香港一般比較窄小的家居擺放，而激光投影電視則需要更寬敞的客廳，才可以顯示其畫質出眾之處。

小米投影儀青春版採用漫反射原理成像，比傳統液晶電視更不容易産生眼部疲勞。（小米）

小米投影儀青春版可以投放 40 吋至 200 吋的 1080p，以 Android TV 9 系統運作（Amlogic T968-H 處理器、2GB DDR3 RAM 及 8GB eMMC 高速閃存儲存空間），可以透過遙控器以語音操作 Google Assistant。支援 Chromecast、Miracast 無線影像傳輸功能、Dolby 及 DTS 音效、HDR 10 色域；小米投影儀青春版應該更適合一般香港家居用戶的需要。

小米空氣淨化器 3

小米空氣淨化器 3 大小跟上代一致，但出風量及覆蓋面積都有大幅提升。（小米）

小米空氣淨化器 3 機身大小跟上一代相同，但在全新設計的風路系統，配合更大風壓的後傾離心風扇及全新直流無刷電機，出風量大幅增加，顆粒物 CADR 值比上一代提升29%， 達到每小時 400 立方米。

小米設有 OLED 觸控螢幕，方便夜間操作。（小米）

小米空氣淨化器3 覆蓋面積提升至 516 平方呎，而且設有三層淨化濾芯，有效去除 PM2.5 及甲醛等有害物質。設有 OLED 觸控螢幕，清楚顯示室內空氣質素；小米空氣淨化器 3 建議零售價為港幣 $1,099。

米家料理機

米家料理機只需按著攪拌杯，就會開始轉動，將食物打碎。（小米）

米家料理機用廣東話去解釋，其實即是大家熟悉的「攪拌機」。作為一台攪拌機，米家料理機容量為 500mL，設有轉速高達 20,000 轉的 6 葉式螺旋刀頭，杯身採用美國 Tritan 材質，能提供高度抗衝擊效果。

米家料理機攪拌杯容量 500mL，要製作果汁、奶昔或者作各種烹調用途都非常方便。（小米）

用戶只需按下攪拌杯，米家料理機就會開始運轉，鬆手即停；換走刀頭可以扭上杯蓋直接使用，拆出刀頭及膠圈便可直接清洗，非常簡單方便。 米家料理機建議零售價為港幣 $249。

米家液晶小黑板

米家液晶小黑板非常適合給小朋友作繪圖之用，工作上作簡單的草圖亦非常適合。（小米）

米家液晶小黑板其實是一塊支援手寫繪圖的 LCD 繪圖板，雖然只有單色輸出，而且無法配備手機使用，不過作為一個簡單的記事甚至繪圖工具，卻是非常稱職的產品。

米家液晶小黑板支援壓感書寫，可顯示小中大 3 種力度的筆觸。（小米）

米家液晶小黑板支援壓感書寫，可以分辨出小中大 3 種力度，顯示出 3 種不同筆跡。觸控筆可以磁吸式附於機側，用戶亦可以利用手指或其他工具繪圖。機面按鍵可以一鍵清除屏幕上內容，機側亦設有鎖定鍵，可以保護畫面不被清除。不論是工作上顯示簡單的草圖，或者給小朋友作平日畫畫之用，定價僅 $69（10 吋）及 $119（13.5 吋）的米家液晶小黑板都極之抵玩。想記錄自己的大作？恐怕要麻煩大家要手機拍攝記錄下來了。