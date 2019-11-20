MacBook Pro 16 吋拆解　電池鍵盤設計維修難易度徹底剖析

MacBook Pro 16 吋棄用近年評價一般的蝴蝶式鍵盤，改回傳統的 Magic Keyboard，除此之外到底有什麼特點？iFixIt 近日就成功將 16 吋 MBP 徹底拆解，全面披露其設計上的各項細節。

MacBook Pro 16 吋 2019 年版，是自從 2011 年的 17 吋 MacBook Pro 停產以來，Apple 再度推出大尺吋的 MBP。第三方維修方案供應商iFixIt一如以往，將 16 吋 MacBook Pro 全面拆解，為大家披露新 MBP 的各項設計特點。

iFixIt 將 MacBook Pro 16 吋徹底拆解。（iFixIt）

將 MacBook Pro 16 吋跟現役的 MacBook Pro 15 吋及 2015 年版 MacBook Pro 15 吋並排比較，可見新的 MacBook Pro 16 吋明顯比現役的 MBP 15 吋龐大了不少，跟 2015 年版 MBP 15 吋的大小接近。

16 吋 MacBook Pro 的全新 Magic Keyboard 是新產品其中一個最重點改動的設計。iFixIt 發現 MBP 16 吋的 Magic Keyboard，跟以往桌面 iMac 使用的獨立式 Magic Keyboard 設計幾乎相同；iFixIt 更發現 MBP 16 吋的 Magic Keyboard 是不設防塵膜的。

打開底蓋，就可以見到 MacBook Pro 16 吋的完整內部設計。（iFixIt）

打開底蓋，iFixIt 發現兩個排氣風扇上的電路板，就好像一個面罩一樣的設計（排他風扇是雙眼）。在電路板上，iFixIt 找到了 16GB 的 DDR4 SDRAM、4GB 的高速 GDDR6 RAM、第 9 代 Intel Core i7-9750H 六核心處理器、AMD Radeon Pro 5300M 流動 GPU、Toshiba 的 512GB SSD 及 Apple T2 處理器等主要零件。

MacBook Pro 16 吋（上）比 MBP 15 吋有更巨型的排風口。（iFixIt）

將 MBP 16 吋跟 2019 年的 MBP 15 吋作比較，可見MBP 16 吋比 15 吋有更巨型的排氣口設計，可以提升送風達 28%，令 MBP 16 吋最高效率運作時可以負荷多 12W 的電力。

進一步拆解鍵盤部份，iFixIt 發現 MBP 16 吋的鍵盤整個是嵌死在底板上面，跟蝴蝶式鍵盤一樣，無法拆出作維修。雖然 iFixIt 指全新的鉸剪式鍵盤設計跟昔日的 MacBook 類似，應該可以經得起時間考驗，不過就維修角度而言，這個設計並不令人滿意。

MacBook Pro 16 吋內建 2 枚鋰電池，總容量為 8790mAh 的 99.8Wh，僅僅低於 FAA 美國聯邦航空總署對可攜帶電池的 100Wh 上限。在底板兩邊，分別設有一對位置成對角的低音喇叭，iFixIt 相信有關設計是為了互相抵消喇叭的震動。MBP 16 吋設有跟 2018 年 MacBook Air 近似的 3 收音咪設計，不過更加稍為再增大一點。

雖然 iFixIt 對全新的鉸剪鍵盤、MBP 16 吋的散熱系統、比 MBP 15 吋提供多 16.2Wh 的巨型電池、巨型的揚聲器及麥克風設計都感到滿意，但對比 Microsoft 旗下 Surface 產品，近年設計上都相對容易維修，iFixIt 在這部份似乎就對 MBP 16 吋非常有保留。特別是不論處理器、RAM、SSD，就連鍵盤、Touch Bar、Touch ID、電池等都無法輕易拆除，令自行維修接近不太可能。iFixIt 在維修評分上，僅給予 MacBook Pro 16 吋 1/10 的分鐘。