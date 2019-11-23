PlayStation 香港 Black Friday 優惠遊戲勁減！不需撲美國水貨

11 月 29 日乃是感恩節後第一個星期五，亦即美國方面稱為 Black Friday 的日子，傳統上會有不同的減價活動，當中遊戲機類算是每年必減的產品，但就算香港人買到，之後由美國運送回香港也要等待一段長時間，還未計集運方式、運費等麻煩因素。 不過香港 PlayStation 就相對貼心，由今日起就推出 Black Friday 優惠，早過美國開始有減價，但減價幅度與美國不遑多讓！

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是次 PlayStation 的 Black Friday 優惠不論是線上線下都適用，由即日起至 12 月 2 日，於全線 PlayStation®Platinum Shop、Sony Store、Sony Store Online、Yahoo Store「PlayStation HK 官方網上商店」、LOG-ON 及特許經銷商都用到，各位連上網找優惠的時間都可以省卻！

另外，如果閣下是想要買平價的下載版遊戲，PS Store 也正在同步進行 Black Friday 優惠，減價產品中不乏大作，有興趣的可以按此了解。