淘寶網購噩耗！台灣貨船沉沒　879噸貨品跌落海

內地「雙11」淘寶Taobao購物狂歡節今年創下2684.4億元人民幣交易額新紀錄，但卻災劫連連。繼早前有載「雙11」貨品貨車被燒毀後，近日再有運載貨品的貨船沉沒，879噸貨品跟着沉入海中，更有船員因此喪命。

台灣貨船「萇薪輪」上周三（20日）晚與大陸砂石船碰撞沉沒，船上9名船員立刻跳海逃生，其中兩名失蹤台籍船員遺體已被找到，身份還在確認中。船上運載的879噸貨品，也隨之沉沒海裏。

淘寶回應時證實事件，而因商品在事故中有受損或異常狀況，不可能再寄送至買家手中，故決定直接展開賠付流程，消費者實際支付的貨款將獲得賠付，運費則可退還。

淘寶又說，會通過支付寶及跨境匯款至消費者指定銀行等方式退款，確保消費者得到補償。今次是淘寶海運首次因意外無法順利出貨。

淘寶「雙11」意外頻生

其實淘寶今次「雙11」出貨意外頗多。「雙11」翌日（11月12日）就有貨車起火，13噸貨物燒毀。

雙11淘寶網購噩耗！貨車河南起火 13噸包裹燒成灰

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提防詐騙短訊

「慘劇」接二連三發生，不少網友收到「快遞被燒毀」短訊，但淘寶客服人員提醒警惕詐騙短訊，有問題應與平台商家溝通。

有人收到這則「快遞被燒」短訊，但內地傳媒查證後發現，沒有相關路段。（南方網圖片）

淘寶伏位注意

不過，就算「雙11」淘寶貨成功送遞，都不代表貨件沒有問題。綜合以往網民於「雙11」網購中伏實錄，看到你哭笑不得↓↓↓（點下圖放大）