iPhone 鍵盤手機套變 BlackBerry　Phyisbo 眾籌是否值得入手？

iPhone 有鍵盤可能依然是不少朋友的夢想，畢竟 BlackBerry 系統並非人人識用，若果 iOS 可以加個 keyboard，打字應該非常方便。近日眾籌網 Kickstarter 就有一款名為 Physibo 的新鍵盤套將會在大約一星期截止，不如睇睇是否值得入手！

Physibo 這一款 iPhone 藍牙鍵盤套現時正在Kickstarter眾籌，不過情況似乎不太樂觀。Physibo 的眾籌專案將會在香港時間 2019 年 12 月 22 日 04:33 到期，依然有 US$95（約港幣 $740）的支持選項（包括 1 個手機套）；雖然目標為 US$200,000，不過截至現時為止只有 20 名支持者願意集資，暫時籌得金額為 US$1,486，相信專案流產機會極濃。

Physibo 藍牙手機套現時於 Kickstarter 眾籌，將支援 iPhone 11 Pro、XS 及 X。（Physibo）

其實 Physibo 之前，市場上亦曾經推出多款 iPhone 鍵盤，當中同樣以手機套設計，令 iPhone 變成一台 BlackBerry 模樣的，自然要數 TYPO 系列。TYPO 眾籌之初，曾經因為 BlackBerry 提告而被迫下架，後來雙方解決法律分歧再正式推出。不過知名科技網站 Gizmodo 就對當年支援 iPhone 6 的 TYPO 2，以「Thsi Is Smoe Bulsiht」為標題暗示輸入錯漏百出。Gizmodo 嘗試以 TYPO 2 完成編寫評測，最後得出錯字百出，而且因為鍵盤接駁於 iPhone 機底，用戶雙手除了打字，更加要平衡 iPhone 的重量，使用上根本不太可能。

Physibo 裝嵌方法（按圖放大留意設計）

Physibo 在自己的介紹中亦提及 TYPO 系列，謂自己的設計遠比 TYPO 堅固，不會因為跌撞而輕易損壞。從 Physibo 的資料可見，手機套跟 TYPO 同樣以上下裝嵌的方式，外加到 iPhone 上面，並以藍牙連接。Physibo 並不像 TYPO 故意遮蓋 Home 鍵的設計，裝上 Physibo 的 iPhone X/XS 或者 iPhone 11 Pro 依然可以作全屏操作。就表面觀察，Physibo 機背似乎有較佳支撐，可能可以避免 TYPO 的重心問題。雖然眾籌發起人原本希望在 2020 年 2 月發貨，不過相信 Physibo 能夠成功達標的機會應該不大。各位宅民是否對類似 Physibo 這類產品有興趣？不妨在留言表達意見。