全球最細最輕洗碗碟機啱香港蝸居？20分鐘極速完成比手洗慳水幾倍

數碼生活
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外國極流行洗碗碟機，幾乎家庭必備。只是好多洗碗碟機都是抽屜式的，非常巨型，香港尋常百姓蝸居都狹窄廚房絕對放不落。近日有部聲稱是全球最細、最輕和最快的洗碗碟機發布，或者都啱香港人在劏房、納米樓單位使用。

法國電器商Daan Tech推出超小型洗碗碟機Bob。該公司CEO稱之為「世上最小、最輕和最快洗碗機，完全由可回收物料製成」。

Daan Tech的小型環保洗碗碟機Bob功能構造設計如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Daan Tech稱Bob比手洗慳水5倍。機門上的2.2吋LCD顯示屏和3個按鈕，供以選擇洗滌模式。用家亦可通過WiFi連接自設模式。Daan Tech表示Bob的自動磁力機門是改善烘乾過程的獨特功能。機內的LED背光燈也幫助用家觀看餐具清洗。

Bob機身主色分黑白，機門則有12種顏色選擇（點擊放大圖片細睇詳情）：

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但其實如果不是太多碗碟洗，人們還是會乖乖手洗。此種機似乎只在碗碟數量太多時幫輕一下吧。Bob將於2020年夏季末推出，現已接受預訂，定價299歐元（約港幣2,597元）。更多資料可瀏覽報導官網，也可前往FacebookTwitter

官方資料（點擊放大圖片細睇詳情）：

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