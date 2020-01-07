【CES 2020】Alienware 概念掌上電競PC「UFO」與 Switch 撞樣？

【CES 2020】Dell 旗下的 Alienware 主力推出遊戲專用的電腦和周邊產品，而 Alienware 亦乘「CES 2020」的機會，公開最新的概念 PC「UFO」，不過外型和機能都超出了玩家對 Alienware 的印象，以為這是任天堂（Nintendo）的全新產品。

「UFO」概念機＝Switch？

Alienware 公開的概念 PC 暫名為「UFO」，不過它與一般的電腦不同，改為一體式的掌上（使青電腦，外型更和任天堂的 Switch 十分相似。「UFO」同樣是行電競﹑打機為主的路線，不過並非家用機系統，而是仍使用 PC 基本的制式，只是設計上改成螢幕﹑主機一體。

兩種不同的玩法，概念和 Switch 相似（Google 圖片）

1200p﹑8 寸螢幕，65 W USB Type-C 電源（notebookcheck 圖片）

和 Switch 相似的不只有外型，就連 Switch 最大特別的 Joy-Con，「UFO」也成功「繼承」。「UFO」左右兩旁的手掣可以拆下來使用，或安裝在配件上，概念完全和 Switch 一樣。同時，「UFO」也自帶直立支架，可以放在桌面上使用。打開背部的支架，會看到「UFO」的散熱系統，畢竟是運行電腦程式和遊戲為主，這等級的散熱也只能說是基本。

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運行 Windows 10

「UFO」採用 Window 10 電腦系統，介面和一般電腦無異。在「CES 2020」中先行提供給傳媒試玩的遊戲，包括《Rocket League》﹑《F1 2019》，以及《Mortal Kombat 11》。根據外媒試玩分享，運行《F1 2019》時，基本暢順，但在低效情況下，畫面也有失真的問題。Alienware 目前未公開「UFO」詳細的規格，不過現埸的工程師指，這部概念機沒有使用 Intel Core H CPU，而且沒有 GeForce GPU，估計效能只是與 Ice Lake Iris Plus GPU 或 GeForce MX250 相約。

如果 Alienware 能解決細小機身，但達到遊戲 notebook 等級的效能問題，或建立同等級數的遊戲庫，那這一部「UFO」將會是玩家們爭相追捧的主機。

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任天堂最強法務部出動！

任天堂多年來，和大大小小的公司也出現過法律上的糾紛。其中，以侵犯任天堂版權的問題最為人熟悉。任天堂以創意見稱，他們容不下侵犯任天堂版權的情況，因此有過多次提告的案件，而任天堂的法務部也是業界出名的法律組織。今次 Alienware 的概念機，和 Switch 如此相似，難道不怕「任天堂最強法務部」出動嗎？

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資料來源：notebookcheck（按此進入）