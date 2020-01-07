【CES 2020】Samsung超亮麗8K無邊框超薄QLED電視及自轉屏幕

Samsung於今年CES公布了不少新技術屏幕，當中最觸目的首選全球首部8K無邊框電視，另外還有超有型的49吋大電競屏幕以及會跟隨手機屏幕自動旋轉的新屏幕系列。

Samsung於CES 2020展前已經公布了將於今年推出的新產品，當中最觸目的當然是一系列的新屏幕、電視，尤其是全球首部8K無邊框電視Q950系列。最新8K無邊框Q950系列用上了全新「Infinity Screen」技術，邊框只有不足2mm闊，達99％佔屏比，遠望起來完全不覺得電視框的存在。另外它以QLED（量子LED）技術，比一般LED屏幕的顏色鮮豔、光亮得多，加上8K解像度，令播放影像更有立體感。屏幕的厚度都令人意想不到地薄，大約1.5cm厚的機身，四邊都內藏喇叭，以及內置sub woofer，因此就算未配任何音響設備都可以感受高質的場境音樂。

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最新8K無邊框Q950系列電視，望起來完全不覺「電視框」的存在（林勇攝）

不過8K視源不多，那購入8K電視會否得物無所用？它內置最新Quantum AI技術，利用AI Deep learning，將4K影片upscale上8K，比一般倍線技術影像更自然出色。可以觀看UltraHD BD影像外，亦對應未來高解像的串流制式AV1，不愁沒有8K影像觀看。

官方暫時未公布香港何時推出及售價，根據英國已公布的售價參考下，65吋賣4999英鎊（約51,350港幣）、75吋賣6999英鎊（約71,550港幣）及82吋9999英鎊（約102,220港幣）。

自動旋轉屏幕的The Sero系列亦會年內於香港推出（林勇攝）

除了8K QLED電視外，另一吸引的新產品便是「LifestyleTV」系列的「The Sero」屏幕，屏幕連電視支架已不是什麼新奇事，但它最特別是它對應自動屏幕旋轉功能：當用家連上了Samsung手機後，可跟隨用家的屏幕方向而旋轉，如平時「直度」時，屏幕便會垂直顯示，但當睇片「橫度」時，便會自動旋轉至屏幕打橫顯示，十分有趣。The Sero屏幕系統更內置了4.1聲道喇叭，效果不錯。

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