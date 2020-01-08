澳洲研發新「鋰硫電池」電力超乎想像　手機可用5天不充電

【鋰硫電池（Li-S，lithium-sulfur battery】看片、聽歌、拍照、打機，都是對手機電力的考驗，若外出時突然沒電，恍如「世界末日」！不過澳洲蒙納殊大學（Monash University）研發的新鋰硫電池，或許可以成為「救星」！

現時大多數商用電池都是鋰電池，但澳洲蒙納殊大學團隊指出，鋰硫電池有更高的能量密度和更強大供電能力，並有以下重大進步：（點小圖放大看）

不過鋰硫電池也有缺點，就是壽命較短，主因是硫的絕緣性質與金屬鋰陽極降解。澳洲蒙納殊大學團隊於是重新配置了硫陰極設計，使它們能承受更高的應力（stress）負荷，而不會令性能下降。

研究已獲澳洲政府資助，並申請了專利，之後會進一步測試。澳洲蒙納殊大學團隊表示，鋰硫電池製造簡單，成本又低，還可大幅減少對環境有害的廢物，未來可以改變電話、汽車、電腦和太陽能電池板製造方式。

（Monash University）

資料來源：Monash University

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澳洲蒙納殊大學研發的新鋰硫電池未知何時推出市場，但只要做好以下６招，一樣可以令手機電池更耐用↓↓↓（點小圖放大看）