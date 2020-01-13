小米手環 5 規格流出！平價國際版增 NFC或支援 Google Pay 付款

數碼生活
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小米手環 4 上年推出後，成功吸引不少熱愛運動的用家，作為運動（健康）手環的入門款式，小米手環的性價比極高。而小米有見市埸對該產品的需要，看來已經準備好推出下一代的小米手環 5。

全版本配備 NFC

根據最新的資料顯示，小米手環 5 將會在國際版上也加入 NFC 功能，終於不只有中國版配備。換言之，國際版的小米手環 5 可利用 NFC，以 Google Pay 支付（現只有 Mi Pay）。新增流動付款功能後，小米手環 5 對於運動人士的吸引力也會再次增加，畢竟支援無現金支付可以帶少很多東西，就能落街做運動。

小米手環 5 國際版將成追捧對象?（phoneradar 圖片）

規格提升，價錢不變？

消息更指，小米手環 5 的螢幕將會提加至 1.2 吋，比上一代的 0.95 吋提升不少。預計小米手環 5 將繼續由華米科技代工生產，若新版本再加入更多運動追蹤功能的話，那不只是中國市埸，國際市埸也會佔一步主要席位。小米手環 5 預計將於 2020 年 6 月推出，價格為 179 人民幣（約 200 港元）。

▼▼放大下圖重溫小米手環 ４ 規格▼▼

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資料來源：phoneradar

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