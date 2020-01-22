Samsung Galaxy Z Flip售價或低至$6700　全民摺機年代勢重臨？

SAMSUNG 將於2月11日將會在三藩市舉行Unpacked 2020 發佈會，有傳會上將發表 Galaxy S20、Galaxy S20+ 、Galaxy S20 Ultra 及一款摺疊式屏幕手機 Galaxy Z Filp。而近日已有韓媒透露了這款 Galaxy Z Filp 的韓版售價。

據近日韓國媒體的報導，Galaxy Z Flip 的市場定價可能會定在 100萬至150萬韓環(折合約$6,700至10,050港元)，足足比 Galaxy Fold 平一半，更比 Motorola Razr 平了三份一。 據了解，Galaxy Z Flip 由於名稱有別於 Galaxy Fold，所以該機將不是 Galaxy Fold 的後繼機，於定價上將會比 Galaxy Fold 平。

這款全新折疊手機型號為 SM-F700F，最終可能叫 Galaxy Z Flip。其設計與早前發布的 Moto Razr 相似，這設計方便攜帶，就開翻開屏幕也能單手操控。另有別於 Galaxy Fold，Z Flip 屏幕表面將覆蓋一層超薄柔性玻璃以取代塑膠材料，可減低翻折對手機顯示的影響，這有助提升手機耐用及堅固程度。

規格方面，Galaxy Z Flip將採用6.7吋折疊式屏幕，配備 Snapdragon 855 處理器， 內建 8GB RAM + 256GB ROM，搭載 1000萬像自拍鏡頭及雙 1200 萬像主鏡頭。電池由兩塊所組合，分別為900mAh 及 2245mAh。

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