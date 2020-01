Apple TV+ 新劇公布 「美國隊長」、史匹堡Amazing Stories登場

Apple TV+ 在上年底 11 月正式推出,轉眼已經 2 個月,大家煲劇已經煲得七七八八?唔使怕,Apple 已經公布 2020 年度最新上架劇集,其中「美國隊長」基斯伊雲斯、史匹堡的新作品終於正式登場!

Apple TV+ 的首輪主打劇,包括由「水行俠」Jason Momoa 主演的《重見光明》、由「律政可人兒」Reese Witherspoon 夥拍「前畢嫂」Jennifer Aniston 主演的《晨早直播室》等已經相繼進入尾聲,後者更在各大頒獎禮取得佳績,新劇上場也是時候了!Apple TV+ 就為 2020 年公布了一系列新劇集,其中包括了不少朋友期待,由「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)主演的《Defending Jacob》及由大導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)主理的《Amazing Stories》。

由伊雲斯主演的《Defending Jacob》,講述小鎮助理檢控官情義兩難的故事。(Apple)

由伊雲斯主演的《Defending Jacob》(暫譯:捍衛雅各),講述一件在美國麻省小鎮發生的驚人罪案,令飾演助理檢控官的伊雲斯在誓言維護法紀的工作跟作為人父無條件愛護兒子之間,作出兩難抉擇的故事。《Defending Jacob》改篇自 2012 年紐約時報同名最暢銷小說,將會在 4 月 24 日(星期五)開始在 Apple TV+ 上映頭 3 集,並會在隨後每星期五上架新集數。

史匹堡監製,延續自己 80 年代奇幻經典單元劇《Amazing Stories》。(Apple)

由科幻大師史匹堡監製的《Amazing Stories》(幻海魔蹤)則是 80 年代史匹堡自己製作的同名奇幻單元劇集的 2020 年代重製版,找來 Eddy Kitsis(迷)及Adam Horowitz(童話鎮)兩位背後班底出任節目統籌,配合多位背後精英出任不同單元的導演,延續 80 年代影集的奇幻故事風格。《Amazing Stories》將會在 3 月 6 日(星期五)正式上架 5 集故事,官方發放的圖片來自其中一集故事《The Rift》(裂縫)。

Apple TV+ 2020 新作品(按圖放大看上架時間)

除了不少朋友期待伊雲斯及史匹堡的作品外,Apple TV+ 更公布由年輕調查記者 Hilde Lysiak 報道的故事而啟發的小鎮兇殺案懸疑故事《Home Before Dark》、以遊戲製作公司為背景的處境喜劇《Mythic Quest: Raven’s Banquet》、Apple TV+ 首套由英國製作,關於一對希望生育的不育伴侶的喜劇《Trying》、由艾美獎得主 R.J. Cutler 製作的紀錄片《Dear...》、介紹世界各地奇特設計家居的紀錄片《Home》、影后梅莉史翠普(Meryl Streep)參與製作,慶祝「地球日」的動畫短片《Here We Are: Notes for Living on Planet Earth》,以及由《Frozen》(冰雪奇緣)及《Bob’s Burgers》(開心漢堡店)幕後班底製作的動畫音樂喜劇《Central Park》(暫譯:中央公園)等作品,將會在 2020 年相繼登陸 Apple TV+。