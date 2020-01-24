【禁人面辨識】Google微軟兩巨頭　對歐盟禁公共場所使用反應兩極

面對科技超出法律擬定腳步的發展速度，歐盟擬在未來5年內，暫時禁止公共場合使用人臉辨識技術，期望藉此給予立法人員足夠的時間研擬並訂定法條規範。 這項草案在本週獲得Google執行長桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）的支持，然而微軟（Microsoft）卻對此相當不以為然，微軟總裁布萊德．史密斯（Brad Smith）也出面反駁這項作法。

根據外媒《Politico》獲得的一份文件，以執委會主席烏爾蘇拉．馮德萊恩（Ursula von der Leyen）為首，於2019年12月新上任的歐盟管理層預計在到職100天內，推動AI相關規範的立法程序。

其中一條是對人臉辨識技術的臨時禁令，歐盟計畫未來一段時間（如3至5年）內，禁止私人或政府在公共場所使用人臉辨識技術，研究與安全計畫則不在此限，並希望能在這段時間內搞清楚如何立法監管。

歐盟欲禁人臉辨識，Google、微軟反應截然不同

我認為政府及監管單位應盡速著手處理，制定出一套完善的規範。 Google執行長皮蔡

於比利時布魯塞爾舉辦的一場會議上，Google執行長皮蔡公開挺歐盟臨時禁用人臉辨識的作法，聲稱這項技術可能遭到濫用，呼籲政府盡快立法管理，「我認為政府及監管單位應盡速著手處理，制定出一套完善的規範。」

皮蔡表示，在社會弄清楚如何利用這項技術前，人們或許需要等待一段時間，至於這段時間是長是短，則取決於政府怎麼安排進程。

【禁人面辨識】歐盟計劃禁止公共場所使用 約束AI開發者預防風險

不願要求人們放棄人臉辨識，因為這有可能是幫助失散家人重新團圓的技術。 微軟總裁史密斯

微軟總裁史密斯則認為，歐盟計畫頒布的這一項禁令，是一種不得其法的錯誤作法。水能載舟亦能覆舟，人臉辨識技術也是如此，他列舉人臉辨識技術的好處，例如可用於協尋走失兒童。

史密斯聲稱，他不願要求人們放棄人臉辨識，因為這有可能是幫助失散家人重新團圓的技術。

史密斯同意必須對新技術進行規範，首要之務是確認有哪些潛在疑慮，接著制定法規防範人臉辨識被用於大規模監控。但他反對歐盟因噎廢食的禁令作法，強調最終只有一種辦法能讓技術變得更好，那就是使用它。

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儘管皮蔡支持歐盟的作法，他也呼籲監管單位應考量比例原則，合理權衡技術帶來的利弊，特別是具有高風險及高價值的技術領域，並應視應用領域制宜，好比說自動駕駛與醫療設備應該要有不同程度的規範。

皮蔡指出，人們應對AI技術有著清楚、客觀的認識，縱使AI擁有龐大的應用潛力，也不能對引發負面後果的隱憂視而不見。

除了歐盟計畫監管的人臉辨識技術以外，皮蔡另一個重視的領域是「Deepfake」，這是一種利用AI替影片、音訊中人物偽造臉龐、聲音的技術。Google已推出開放的數據集，希望能幫助研究人員建立檢測此類造假內容的工具。

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除了隱私疑慮，人臉辨識仍有「誤差」

人臉辨識爭議早已甚囂塵上，歐盟並非對人臉辨識開出第一槍的單位，美國三藩市、麻省的薩默維爾都禁止警察等政府單位使用人臉辨識技術；法國、瑞典也阻止校方在學園內測試人臉辨識。

不單是侵犯隱私的疑慮，人臉辨識受到質疑的另一點，在於它辨識有色人種的準確度較白人差，可能導致冤案發生，使無辜的民眾入獄，對女性的辨識準確度也不如男性。

一項英國研究也指出，超過50%民眾認為人臉辨識應該受到監管，同時近半數覺得人民應有選擇不受人臉辨識監控的權利，顯然人臉辨識技術已觸動一般民眾的牴觸情緒。

雖然歐盟的禁令措施顯得相當強硬，但比起發生問題再事後彌補，等法令就緒再開放上路或許是較為恰當的選擇，且禁令僅限公共場合，企業仍可在網路服務、產品內提供人臉辨識功能，並非完全抹殺相關應用。

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