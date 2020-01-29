【武漢肺炎】全球疫情實時更新！外國大學地圖整合官方數據

撰文：蔡浩騰
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新型冠狀病毒（2019-nCov）所引起的「武漢肺炎」疫情持續擴散，世界各地錄得確診個案；由於病毒本身暫時未有有效的治療方案，民眾情緒傾向不安，假消息的傳播頻率亦相對較高，官方數字顯得十分重要。
為此，有外國大學就整合了數個官方數據來源，制作了持續更新的疫情資料地圖供大家參考。
此地圖由美國的約翰霍金斯大學（Johns Hopkins University）之系統科學及工程中心建立，根據其部門總監 Lauren Gardner 在其開發 Blog 上的文章，上面用到的數據分別來自世界衛生組織（WHO）、美國疾病預防與管制中心（CDC、ECDC）、中國國家衛生健康委員會 （National Health Commission）以及中國疾病預防控制中心（CCDC），故可以很大程度地確保資料的可靠性（假設全部衛生部門都沒有虛報）。
地圖本身的資料分類相當清晰，而且更新每次重新整理都會提取最新數據，讓大家可以緊貼疫情，各部份亦可以放大進行獨立參考：
照地圖顯示的趨勢，確診數字在未來依然會繼續上升，雖然絕大部份個案依然位處於中國湖北省，但新型冠狀病毒的傳染性似乎十分強勁，各位在短期內都請繼續注意個人衛生及各方面的防疫資訊。