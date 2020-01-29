【武漢肺炎】全球疫情實時更新！外國大學地圖整合官方數據

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

新型冠狀病毒（2019-nCov）所引起的「武漢肺炎」疫情持續擴散，世界各地錄得確診個案；由於病毒本身暫時未有有效的治療方案，民眾情緒傾向不安，假消息的傳播頻率亦相對較高，官方數字顯得十分重要。

為此，有外國大學就整合了數個官方數據來源，制作了持續更新的疫情資料地圖供大家參考。

此地圖由美國的約翰霍金斯大學（Johns Hopkins University）之系統科學及工程中心建立，根據其部門總監 Lauren Gardner 在其開發 Blog 上的文章，上面用到的數據分別來自世界衛生組織（WHO）、美國疾病預防與管制中心（CDC、ECDC）、中國國家衛生健康委員會 （National Health Commission）以及中國疾病預防控制中心（CCDC），故可以很大程度地確保資料的可靠性（假設全部衛生部門都沒有虛報）。

地圖本身的資料分類相當清晰，而且更新每次重新整理都會提取最新數據，讓大家可以緊貼疫情，各部份亦可以放大進行獨立參考：

照地圖顯示的趨勢，確診數字在未來依然會繼續上升，雖然絕大部份個案依然位處於中國湖北省，但新型冠狀病毒的傳染性似乎十分強勁，各位在短期內都請繼續注意個人衛生及各方面的防疫資訊。

武漢肺炎疫情地圖網址

【武漢肺炎】網購外國口罩須注意致癌染料超標　即睇台灣檢測結果
MacBook Pro 火牛免浪費、神奇配件 XPower WC4M 即插電源 1 開 4
【武漢肺炎．網購口罩攻略】泰國高規格口罩$40盒　教你如何集運
【人面辨識】美創科公司「起底」App惹爭議　數據庫量遠超FBI
WeChat Pay HK、支付寶香港、PayMe　電子錢包新春優惠大集合
「廢話生成器」網上爆紅 網上app輸入題目一秒變文青
多款iPhone、Android 2月起無得再用WhatsApp　受影響型號一覽
新一年 Google 單靠一個紙信封幫你「數碼戒毒」？
【武漢肺炎】武漢女靠吃退燒藥入境法國　教你即時收外遊警示方法
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。