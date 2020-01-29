【武漢肺炎】全球疫情實時更新！外國大學地圖整合官方數據

新型冠狀病毒（2019-nCov）所引起的「武漢肺炎」疫情持續擴散，世界各地錄得確診個案；由於病毒本身暫時未有有效的治療方案，民眾情緒傾向不安，假消息的傳播頻率亦相對較高，官方數字顯得十分重要。

為此，有外國大學就整合了數個官方數據來源，制作了持續更新的疫情資料地圖供大家參考。