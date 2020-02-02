傳 Apple iPhone 12 轉用 USB-C 插頭　原來要多謝歐盟？

採用 USB-C 充電介面的 iPhone 傳聞已久，來到今年終於有望落實、最快甚至在 9 月的 iPhone 12 就會轉用，但這並非 Apple 方面的主意，而是多得歐洲議會。

Apple 目前用在 iPhone 上的充電介面為 Lightning，自 iPhone 5 開始採用至今，其標榜不分正反面皆可插入，推出時當然是要比 Android 當時的 MicroUSB 更強。但 8 年過去，如今 Android 廠商使用的 USB Type-C（或稱 USB-C）介面同樣不需分正反，而且自帶更強的充電協定，是以叫 Apple 專用 USB-C 的呼聲不斷。

10 年前的手機充電介面真的能以五花八門來形容（European Parliament 圖）

早在 10 年之前，歐盟方面已經提出要統一各手機的充電介面標準，以減少轉換手機時所產生的線材與充電器等電子廢物，但奈何在絕大部份廠商都有共識、一同採用 USB-C 的同時，Apple 並沒有跟隨，他們近日只能推出正式法案，以立法形式迫使 Apple「跟大隊」。

是次的法案最終以 582 票贊成、40 票反對的紀錄獲得通過，並最快將在 2020 年的 7 月於各歐盟成員國正式生效；雖然 Apple 提出多次抗議，但往後他們要繼續留在歐洲市場，就只能推出採用 USB-C 插槽的 iPhone 了。

Apple 抗議的理據頗為薄弱，他們指出在轉換的過程中，被遺棄的 Lightning 線材將會做成另一輪的電子廢物問題 － 但其實 Apple 之前每隔幾年就轉一次 Macbook 的充電介面…這種說法其實有點自打嘴巴。（MobileNewsMag 圖）

資料來源：GSMArena