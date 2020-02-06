小米推 FIVE 智能消毒殺菌燈　聲稱紫外線殺滅武漢肺炎新冠狀病毒

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

新冠狀病毒疫情一觸即發，大家正忙於搶購漂白水以及酒精搓手液等各類消毒用品及口罩的時候，小米有品在中國推出 FIVE 智能消毒殺菌燈，利用紫外線為家居消毒，對抗新冠狀病毒，防疲武漢肺炎，難怪眾籌 10 倍超額完成。

小米有品推出的 FIVE 智能消毒殺菌燈，內建飛利浦的紫外線燈管，能夠有效殺滅 99.99% 包括大腸桿菌及金黃葡萄球菌等有害致病原，亦可以應付導致多種流感的病毒，為家居進行徹底的消毒。

小米 FIVE 智能消毒殺菌燈可以有效撲滅 99.99% 的細菌。（小米有品）

紫外線強光本身亦對人體的皮膚及雙眼有一定的傷害性，所以小米 FIVE 智能消毒殺菌燈特別設有人體感應功能，當用戶或家居其他成員（包括寵物）走近的時候，小米 FIVE 智能消毒殺菌燈就會暫停消毒。

+3
+2

用戶在啟動小米 FIVE 智能消毒殺菌燈後，殺菌燈會先響起蜂鳴警報提醒用戶離開，並在用戶離開後 10 秒開始殺菌程序。用戶亦可以利用米家 App 遙控殺菌燈操作，作 15 或 30 分鐘的消毒程序；產品亦設有兒童鎖，避免小朋友意外啟動。小米 FIVE 智能消毒殺菌燈定價人民幣 149 元（約港幣 ＄168），可以為家居、各類家居、小童用品，甚至是酒店房間消毒，似乎是對抗武漢流感的一件可靠幫手。

【武漢肺炎】疫情成測試大規模在家工作契機　遠端工作比以往容易
【武漢肺炎】AI深度學習研究預測　病毒蝙幅與人的中間宿主係佢！
肺炎病毒或於手機表面存活 24 小時、即睇清潔防疫 3 大要點
新年煲好戲！Netflix、HBO、Apple TV 三大串流平台自家作品推介
智能手機老花患者日趨年輕？過半低頭族中招！教你用紙幣極速驗眼
【消委會認證】HUAWEI WATCH GT評測　精緻外觀性價比高超強續航
日本推「社畜」用新型辦公檯　內置摺床一拉即瞓　無間 OT之預感
【武漢肺炎合集】空氣淨化機有效「防毒」　小米出品都用得著？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。
小米 FIVE 智能消毒殺菌燈　紫外線殺滅新冠狀病毒勁過酒精消毒液