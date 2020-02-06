小米推 FIVE 智能消毒殺菌燈　聲稱紫外線殺滅武漢肺炎新冠狀病毒

新冠狀病毒疫情一觸即發，大家正忙於搶購漂白水以及酒精搓手液等各類消毒用品及口罩的時候，小米有品在中國推出 FIVE 智能消毒殺菌燈，利用紫外線為家居消毒，對抗新冠狀病毒，防疲武漢肺炎，難怪眾籌 10 倍超額完成。

小米有品推出的 FIVE 智能消毒殺菌燈，內建飛利浦的紫外線燈管，能夠有效殺滅 99.99% 包括大腸桿菌及金黃葡萄球菌等有害致病原，亦可以應付導致多種流感的病毒，為家居進行徹底的消毒。

小米 FIVE 智能消毒殺菌燈可以有效撲滅 99.99% 的細菌。（小米有品）

紫外線強光本身亦對人體的皮膚及雙眼有一定的傷害性，所以小米 FIVE 智能消毒殺菌燈特別設有人體感應功能，當用戶或家居其他成員（包括寵物）走近的時候，小米 FIVE 智能消毒殺菌燈就會暫停消毒。

+ 3 + 2

用戶在啟動小米 FIVE 智能消毒殺菌燈後，殺菌燈會先響起蜂鳴警報提醒用戶離開，並在用戶離開後 10 秒開始殺菌程序。用戶亦可以利用米家 App 遙控殺菌燈操作，作 15 或 30 分鐘的消毒程序；產品亦設有兒童鎖，避免小朋友意外啟動。小米 FIVE 智能消毒殺菌燈定價人民幣 149 元（約港幣 ＄168），可以為家居、各類家居、小童用品，甚至是酒店房間消毒，似乎是對抗武漢流感的一件可靠幫手。