日本推「社畜」用新型辦公檯　內置摺床一拉即瞓　無間 OT之預感

數碼生活
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「日本去旅遊可以，返工不了」，就算沒有設身處地去過日本工作，也應該從各種途徑聽過這說法。嚴謹的上下關係、無限時 OT、下班後的交際應酬，都令人吃不消（可能香港有公司都差不多）。沒想到，日本竟有公司，推出「社畜」（日本上班族自嘲賣命給公司的人）專用的辦公室產品，實現「有返工，無放工」理念。

午休、OT 神器？

辦公室工作的讀者應該很了解，一天約 9 小時坐在電腦面前，耗費和消磨極大精神，特別是飯氣攻心的下午，一個不集中就可能會敗給睡魔。不少人可能會選擇在老闆沒留意時伏案休息一會。不過起來時，不只面額通紅，更可能腰酸背痛，以及影響接下來的工作表現。

「登.登.登登」二合一「社畜」檯

日本 Bauhutte 公司，原先只集中生產電競椅和電競檯，今次「踩過界」，推出辦公檯「Under Desk Bed」。這張辦公檯的特別在於檯底，收藏一張由四塊床墊組成的摺疊床。只要輕輕一拉，就可以從辦公檯伸展出一張長 185 cm，闊 36 cm 的床。雖然沒有轉身空間，但辦公室可以有一個平躺的床就已經非常難得，「社畜」們完全不怕 OT 太晚沒車，直接在公司睡就可以了。

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「社畜」檯不如電競椅？

這張檯最大的特點，同時亦時最大的缺點。摺疊床距離檯邊太近，導致頂腳的問題，未休息前就可能被摺疊床本身影響平常舒適的坐姿。加上，一般辦公室就如同一個蝸居，要找可以平躺 185 cm 的空位極難。倒不如直接改用電競椅，大部分加入多角度椅背調整，方便快捷製造出休息空間。

（Bauhutte 圖片）

Bauhutte 官網

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