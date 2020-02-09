iOS 13.4 Beta增CarKey iPhone及Apple Watch變車匙支援NFC功能

Apple剛為開發人員發布了iOS 13.4的首個Beta 測試版本。科技外媒9to5Mac從中發現了一個潛藏的新功能「CarKey」，可以將iPhone用作車匙。

隨着iOS 13.4的到來，iPhone和Apple Watch將來或可當成車匙使用？外媒9to5Mac在最新發放的iOS 13.4 Beta開發者測試版的系統中發現名為「CarKey」的API（應用程式介面）。

根據系統的內部文件，用家的車輛只要支援NFC，他們只需要手持iPhone在車輛附近即可發揮車匙效用，透過NFC功能開鎖、鎖定或是啓動車輛。

其啟動方式就像直接使用iOS內建電子錢包（Wallet）加入日本交通卡Suica西瓜卡的方式設定，先行把車匙儲存在錢包中。

要使用CarKey，請將iPhone或Apple Watch拿到閱讀器上。它會自動運行，不需要Face ID。您可以在電子錢包中更改快速模式設定。

不過用家也需要相關汽車廠商App，把iPhone或Apple Watch配對車輛。用家應將iPhone放在車上NFC讀取器的頂部，然後CarKey應用程式將提供CarKey。之後可以輕鬆將車匙添加到Apple Watch。

整個過程不用Face ID來認證，只要將iPhone或Apple Watch貼近車輛讀取NFC的位置，錢包內會跳出CarKey。裝置無電仍可正常解鎖 。另一個有趣之處是CarKey可以跟其他人（例如家庭成員）共享，也可以透過電子錢包App邀請他們取用自己Apple裝置上的車匙。

如果跟車輛NFC自動配對過程失敗，用家可以使用PIN將車匙手動添加至電子錢包App中。Apple似乎已在跟一些車輛合作實現CarKey，但相信要等到iOS 13.4正式發布方可使用。

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