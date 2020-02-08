【武漢肺炎】日本 Yahoo 拍賣改例禁炒賣口罩　成效到底如何？

【網購口罩】藥房的口罩價格高企，一些良心價出售口罩的商店每日都大排長龍，一罩難求。一早已經有人轉投網購口罩，不過在全國供需嚴重不平衡下，海外網購口罩的價格都水漲船高，至今甚至要擔心運送問題。昨日（2 月 7 日）日本 Yahoo 拍賣更改網站拍賣規例，打擊炒賣口罩的情況。先不用羨慕日本網民，一起看看實際效果。

日本 Yahoo 拍賣禁炒口罩？

日本 Yahoo 拍賣發出官方通知，指武漢肺炎令口罩和消毒用品的需求急劇增加，日本各地都缺乏口罩和消毒用品。同時，亦指出口罩在網拍的價格和交易都會對社會造成影響，所以增資了新的拍賣細則，在緊急情況下（如災害），買賣保障生命（防疫﹑防災）以及供應不足的用品時，日本 Yahoo 拍賣會判斷有關拍賣是否用來賺取不正當的利益，如違反將會被刪除拍賣。

6 盒共 300 隻的「超快適」賣 48,000 日元（日本 Yahoo 拍賣截圖）

真的沒有炒價？

筆者今日（2 月 8 日）到日本 Yahoo 拍賣找口罩時，發現大部分有現貨的拍賣的「即決價」（直接成交價）都仍是炒價水平，如 6 盒共 300 隻的「超快適」賣 48,000 日元（每盒約 $566），拍賣價也去到 34,002 日元（每盒約 $401），明顯是以炒價出售中，但該拍賣仍未被下架。這樣的例子在日本 Yahoo 拍賣不盡其數。

▼▼日本 Yahoo 拍賣炒賣情況▼▼

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1 元拍賣如何限制

網購拍賣很多時都是 1 元起標，在時間內價高者得，或用直接成交價完全交易。日本 Yahoo 拍賣的新措施，或只能針對「即決價」不能過高，但對於 1 元起標的成交，睇怕很難作出限制。而拍賣價可以去到 $401 一盒「超快適」，也明顯看到口罩需求之大，網購口罩的炒賣情況更是越演越烈。

▼▼其他日本Amazon或樂天網購口罩的炒賣情況▼▼

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【網上購買口罩前請慎重考慮】 基於現時疫情狀況加劇，各地政府都可能隨時限制口罩出境，如遇上當地政府發出即時禁制令或限制令，不論是正送往倉庫的貨件、已入庫的貨件或是已出庫但未離境的貨件，都有可能無法運送。購買前請慎重考慮。

資料來源：Yahoo Auctions JP