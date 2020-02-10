城大團隊研發新水滴發電機！一滴水產生電壓可點亮100盞小LED燈！

風力、太陽、潮汐水力、地熱... 再生能源林林總總，不使用化石燃料、可持續確是在現今被視為較環保，迎合目前普世減碳訴求。只是這些發電方式的設施興建深受地理環境限制和天氣影響。但如果不久將來可能出現加強版「水滴發電機」，也許天落一場大雨已能產生不少電力。

香港城市大學科研團隊，成功開發一套新型水滴發電機（droplet-based electricity generator, DEG），利用類似晶體管的結構，加大水滴能夠產生的電壓，一滴水產生 140V，足以同時點亮100盞小型LED燈。

城大機械工程學系王鑽開教授、美國內布拉斯加大學林肯分校曾曉成教授，和中國科學院北京納米能源與系統研究所王中林院士合作領導是次研究。論文《瞬時高功率密度水滴式發電機》剛於最新一期國際權威學術期刊《自然》（Nature）發表。（論文開首擷圖）

由城大機械工程學系王鑽開教授、美國內布拉斯加大學林肯分校曾曉成教授和中國科學院北京納米能源與系統研究所王中林院士領導的科研團隊表示，傳統利用介面摩擦起電效應的液滴發電機，是透過液滴撞擊表面時的摩擦和靜電感應來產生電力。但受表面摩擦電荷數量的限制，電能轉化效率較低。

電能轉換效率大大提高

為解決現時液滴發電機效率偏低的限制，城大團隊研發一種特殊結構，增加液滴發電機的電能轉化效率數以千倍。王鑽開教授期望研究成果可幫助開發更多水力發電資源，應對全球可再生能源短缺問題。即看研究內容（點擊放大圖片細睇詳情）：

PTFE薄膜表面電荷密度在連續的水滴撞擊過程中發生波動（點擊放大圖片細睇詳情）：

王鑽開指研究顯示一滴100微升（μL，一微升等於百萬分之一升）的水滴由15厘米的高度滴下，可產生超過140V電壓。此部新式水滴發電機產生的電能，足以點亮100盞小LED燈。（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 23 + 22 + 21

王鑽開表示，新型設計之水滴發電機可以應用於不同液體與固體接觸的表面上如輪船船身、海岸邊以至雨傘表面、水樽內，以充分利用低頻的水動能。

資料來源：香港城市大學、Nature、SciTechDaily