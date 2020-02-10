Switch《RingFit》海外網購800蚊有找！教你如何免炒價入手

武漢肺炎不單令全城瘋搶口罩，就連Switch《RingFit》都被炒至天價。其實除了日本及香港外，海外其他地方要網購RingFit不算太難，不單貨源充足，而且連運費都只需七百多元，比起香港炒價平一半有多。不過最多人擔心的問題，便是海外版「有沒有中文顯示」呢？

農曆新年前Switch《RingFit》在深水埗、旺角等地方都被炒至千元，不少準買家都已經叫貴，希望等待新年過後貨源沒那麼緊張時再入手。誰不知，因為武漢肺炎一「疫」，因為任天堂於國內的生產線亦被影響之下，Switch主機及RingFit產量受限，直接令香港的炒價加劇。最近有網民曾去深水埗格價，就發現最平都已經要$1680，比原價六百多元貴近2倍有多！

最近才有網民去深水埗搵RingFit，發現間間都炒到天價。（網上香港Nintendo Switch 二手市場FB群組截圖）

不想食炒價，大家可以考慮海外網購，便會發配加拿大Amazon賣Switch《RingFit》都只需99.99加幣，連稅都只是大約六百多元。雖然貨品不寄至香港，但如果大家利用「集運」，只要畀多百元左右，合共七百幾蚊就可以運埋來香港，不用食炒價，八百蚊有找，抵玩得多。

睇下文教大家如何網上購買集運吧！加拿大集運至香港的公司選擇不多，今次記者就以ShipBao來示範吧。

RingFit於加拿大Amazon都只是賣99加幣（Amazon截圖）

↓↓↓↓按下圖示範如何加拿大網購及集運↓↓↓↓

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可以看到集運由加拿大送至香港，大約只需22元1磅。（網上截圖）

以RingFit約不足2kg的重量，加上去便利店自取，大約只需加再多64元。（資料來自Shipbao）

如果大家利用Shipbao集運，大可以按以下連結，雙方都可以獲取100點數（＝10蚊運費），作下次集運之用。（網上截圖）

如利用（按此）此介紹碼，可獲100點積分，當作10元使用

就算日版、歐美版，只需要在Switch主機內設定「中文」作主要系統語言，就可以在遊戲中顯示中文。（遊戲截圖）

菲律賓一名男子就每日堅持玩RingFit，一個月有驚人變化！該男子本身是肥胖型，但他堅持每日玩《RingFit Adventure》25分鐘持續鍛煉，再配合均衡飲食，最終30天後成功瘦身，趕走「大肚腩」變成型男，果然肥仔都是「潛力股」！（點下圖放大解說）

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