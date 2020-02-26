武漢肺炎令行程受阻？國泰送積分助延長會藉　即睇各級別派糖情況

對於香港人來說，本來全年都是旅遊旺季，不過受武漢肺炎影響，無可奈何都要「滯留」香港。武漢肺炎在全球多國肆虐，大大打擊航空和酒店業，不少酒店會藉為了留住會員，紛紛推出免費延續一年會藉的措施，今次終於輪到很多成飛人士都持有的 Marco Polo Club 送出積分。

4 級會藉免費送分

Marco Polo Club 的會籍積分大多是透過乘搭寰宇一家的航空公司，也可以成功賺取積分。換言之，在多國爆發武漢肺炎和封關的問題下，不少會員的行程受阻，強制影響到賺取積分的機會。Marco Polo Club 因此推出額外會籍積分送贈計劃，積分會根據不同的會籍級別，在 2 月至 4 月發放：（放大下圖看每級可獲積分）

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目前部份機埸的 lounge 也暫時關閉，真的有需要外出，建議先要相關航空會藉網站了解（Google 圖片）

綠卡夠分護級

不過 Marco Polo Club 並非免費幫會員延續會藉，只是稍為幫助護級，只有綠卡會藉能在在這計劃內，獲得足夠積分延續會藉（20 分）。同時，2 月至 4 月使用期滿的機場貴賓室使用券、可供預訂的艙位提升及金卡提名會籍，也將會重新簽發，以及延長有效期至六個月。可說是減輕了會員延續會籍的壓力，而 Marco Polo Club 亦指出會觀察 4 月後的情況，筆者估計如疫情持續，有機會再有其他相關活動。