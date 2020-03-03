Android爆嚴重保安漏洞！聯發科晶片出事！即看中招型號及解決法

【Android爆重大資訊保安漏洞】Google發表2020年3月Android資訊保安報告，其中一個存在長達一年的「CVE-2020-0069」安全漏洞，或是近期Android數一數二重大漏洞，而該漏洞與影響數百萬部Android設備的聯發科技（MediaTek）處理晶片有關。不過這漏洞其實有方法解決！

（Google）

「CVE-2020-0069」安全漏洞可以讓惡意程序，毋須通過bootloader就能獲得 root權限，便可獲得近乎完整的功能權限，再編輯、修改、傳入傳出內容，甚至可以在後台執行惡意程式碼，在用戶不知情下把命令發送到設備上；手機上的任何應用程式，也可經由這漏洞控制Android手機。

據報，目前較易受到影響的，包括採用以下聯發科處理器的裝置：（點小圖放大看）

以品牌來看，有機會「中招」的手機，包括以下這些品牌，系統版本則為 Android 7、Android 8 和 Android 9：

該漏洞其實早在去年2月曝光，聯發科亦發布了修復程式，但至今仍有數十家採用聯發科處理器的OEM廠商（original equipment manufacturer，原始設備製造商）沒有更新聯發科提供的修復程式，故聯發科已向Google求助，期望由 Google的Android安全更新來解決問題。

Google表示，2020年3月5日或更新的版本的安全補丁，可解決問題，用戶緊記要留意並更新了。

（資料圖片）

資料來源：xda-developers