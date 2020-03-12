華為摺機 Mate Xs 抵港速試：打開8吋大屏幕軸承超結實！不過…

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今年頭推出之新摺機，大家以為只得 Galaxy Z Flip？竟然還有另一部、還要是華為出品。上年度華為既摺機 Mate X 因種種原因未能推出市場，結果華為就以同樣的外翻式設計加上新的處理器再以 Mate Xs 的名義發表，令人意外的是它居然會在今個月尾在香港推出。我們稍早前就得到了實機試玩，以下先為大家帶來速試後感。

不改外翻設計 8 吋大芒

Mate Xs 之整體設計，對比起上年發表的 Mate X 並沒有顯著不同，全機主軸為打開後達 8 吋的 AMOLED 柔性屏幕，將之向後摺疊埋後，機面的主力屏幕尺寸係 6.6 吋，而背面的「副屏幕」則為6.3 吋：

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雖然叫「副屏幕」，但這個屏幕都只是在自拍時侯才會用到（蔡浩騰 攝）

鉸位堅實但仍有一點缺憾

Mate Xs 作為加強版，除內裡改用支援 5G 既 Kirin 990 處理器之外，華為官方就強調它的摺疊軸承方面改用了更加堅固的鋯金屬物料。

摺曲屏幕時，在中央位置可見屏幕微微向上弧起（蔡浩騰 攝）

用上手的確比筆者曾短暫上手的 Mate X 更為堅實，往後摺曲、打開屏幕至平整狀態時都要用上多點力度，感覺是屏幕內外都有加固措施；然而可能因為這些保護措施，Mate Xs 在每次打開或摺疊時，既時侯，屏幕中間都會拱起一點，用手按上去還會明顯感受到虛位，作為一部要價近兩萬大元的手機，感覺上就有點不夠踏實。

不能使用 Google Services 仍是硬傷

另外會比較多人留意的另外一點，應該就是這部貴價摺機能否用到完全版的 Google Android。可惜，到目前為止，因為上年 5 月既中美貿易戰餘波未了，Mate Xs 喺香港推出既時侯都係唔會有完整版既 Google Android 用架，至於一部冇 YouTube、Gmail 等等 Google 服務 Apps 可以用既摺機值唔值呢個價呢，就真係見仁見智啦。

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