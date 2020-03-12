Apple新MacBook Pro、Air或6月推出 著名分析師：全用剪刀式鍵盤

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【MacBook Air / MacBook Pro 傳聞】蘋果近年推出的Macbook：Macbook / Macbook Pro / Macbook Air，全部採用蝴蝶式鍵盤，可惜換來的是用家普遍抱怨鍵盤出現不同問題；著名蘋果產品分析師近日表示，2020年新MacBook Air及MacBook Pro，將全面採用剪刀式鍵盤，亦會不久將來推出重大更新版！

新MacBook Pro / Air第二季推出

早前Apple推出16吋版本Macbook Pro，率先「重回正軌」剪刀式鍵盤，解決現有蝴蝶式鍵盤中問題，包括用家打字體驗、鍵盤佈局（方向鍵上下左右變回能直覺按掣）及實體Escape鍵【ESC】；外間對Macbook Pro 16吋版本的使用體驗亦普遍向好。

郭明錤 預料包括新的Macbook Air將於第二季推出 【Apple HK圖片】

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日前據蘋果分析師 郭明錤（Ming-Chi Kuo）更新文章中，預計蘋果將於2020年第二季推出，受惠16吋版本MacBook Pro銷情不俗，最快於今年6月公布新機，其預計是因應過往WWDC蘋果會將新機定為主題示範功能及演講的一部分（現時WWDC仍未確定是否如期舉行）。

雖然現時新冠肺炎 / 武漢肺炎疫情嚴重影響蘋果生產，包括MacBook中國生產線受疫情影響下停工，由台灣手提電腦代工廣達電腦（Quanta）於台灣北部接手增設生產線，而郭明錤更預期3月底開始蘋果將全面訂購Macbook零件。MacRumors亦透露，最快2021年第二季度或第三季蘋果將推出Apple自行研發處理器「Kalamata」計畫的全新Macbook系列。

MacBook Pro上一次於2016年10月在設計上作出重大更新，而MacBook Air上一次設計大更新則於2018年10月。

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資料來源：9to5Mac、MacRumors

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