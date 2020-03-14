Apple WWDC 2020大會6月轉戰網上發布　新 iPhone 9 到時見？

因為肺炎疫情的關係，不少大型展覽、發布會都被迫取消，不過 Apple 方面已經決定，一年一度的開發者大會 WWDC 2020 將會繼續舉行 － 只是改成網上發布。

為新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」在全球有惡化趨勢，在美國本土，所有科技公司都先後取消、退出了各方面的，傳聞連一年一度的 Apple 開發者大會 WWDC 都會取消。

但就在不久前，Apple 就正式對外宣布今屆 WWDC 將會如期在 6 月時份舉行，只不過就改成網上形式進行，所有軟、硬件產品的 KeyNote 都將會以線上影片的模式與全球的開發者、Apple Fans 分享。

13 年前，首部 iPhone 就是在 WWDC 被 Steve Jobs 親自發布，不知變成全線上之後又有否如此震撼的新品發表？（圖 YouTube）

Apple 高層 Craig Federighi 在聲明中就提到「憑著我們目前正在開發中的產品與科技，WWDC 2020 將會空前盛大」，但這些產品究竟會是甚麼，Apple 方面就未有確切公布，但至少 iOS 14、新版本的 MacOS 應是首日 KeyNote 的發布內容之一。

而同一時間頗吊人胃口的，是在不久前仍然傳得熾熱、被指會在 3 月登場的新品 iPhone 9、甚至是新一代的 iPad Pro 會否仍然在近期發表？還是要拖到 WWDC 大會上才見？Apple 在這最新聲明中更是隻字未提，依然是一個謎。

資料來源：Apple