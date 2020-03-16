【新冠肺炎】武漢肺炎（新型冠狀病毒 / COVID-19）全球大流行，Apple 蘋果iPhone / iPad / Macbook等用以下載應用程式的App Store，日前因應疫情實行新措施，以確保有關武漢肺炎的訊息正確，包括將有關新冠肺炎的娛樂或遊戲類app不獲審批！已上架的會否被抽起？

Apple日前更新App Store開發者審批守則，保障資料訊息安全及可信。 【Unsplahed圖片】

日前 Apple 發出公告，對有關武漢肺炎相關的App Store第三方程式開發app，更改有關審批要求及事項；在蘋果公告中，表示將會加快與武漢肺炎 / 新冠肺炎 相關、具知名來源的特定應用程式審批，進行更嚴格審批程序，以確保資料來源的可信性高並不會作出誤導。

「肺炎遊戲」一律不能推出

審批有關app應用程式，如來自 政府組織 或以 公共衛生健康為主業的非政府組織（NGO）、以醫療衛生為業務的私人企業及醫療、教育機構，從即日起只會審批以上提及的組織或公司提交、有關疫情資訊的app，並提醒app開發者如屬以上機構委託開發程式，須要求有關機構將程式開發者名單上報，才能獲App Store團隊審批，意味以私人名義製作的有關肺炎疫情app不會獲得審批，另外公告中更明確表示，不允許以「武漢肺炎」、「新冠肺炎」、「COVID-19」或同類主題，以娛樂為主的遊戲app於App Store上架。

蘋果在最新公告中指明，除有關政府或認可機構外，有關肺炎疫情的遊戲app將不獲審批。【Apple 官方新聞中心截圖】

但公告中未提及已經上架的遊戲，例如最近與武漢肺炎同時「大流行」的《瘟疫公司》（Plague Inc.）會否受影響被逼下架，而編輯部發現《瘟疫公司》仍然在香港App Store找到並可收費下載。

截至3月16日晚上7時51分，《瘟疫公司》仍可在App Store中下載，售價HK$8。【App Store截圖】