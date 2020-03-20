【新冠肺炎】Netflix太多人睇要降低影片品質　減輕網路流量壓力

隨著 COVID-19（新型冠狀病毒，武漢肺炎）在歐洲大流行，許多人們為了保持與他人距離避免感染，宅在家時間變多了，而作為在宅娛樂之一的的串流影片觀看服務也因此大受歡迎。不過歐盟官員正呼籲，希望 Netfilx 等影片平台，需要調整影片播放的解析度，降低對網路服務的壓力。

歐盟數位政策專員 Thierry Breton 透露，為了遏止這一項問題，他向 Netflix 執行長 Reed Hastings 進行討論，希望降低影片提供的解析度，只提供標準品質影片，避免讓高解析影片給予網路服務壓力。他表示，為了對抗 COVID-19 ，在家遠程工作與線上影片平台提供了很多幫助，但是這也造成了對於網路服務的壓力，因此需要降低串流影片解析度。

歐盟數位政策專員 Thierry Breton 透露，為了遏止這一項問題，他向 Netflix 執行長 Reed Hastings 進行討論（Twitter擷圖）

Netflix 證實了此項消息，首先宣布將在下個月降低影片提供的品質，根據官方聲明，這能使 Netflix 在歐洲網路的流量占比下降 25% 左右，同時確保為會員提供優質服務。許多人自主在宅隔離的確增加了網路的負載壓力，不單是 Netflix，隨著疫情日趨嚴重，許多網路電信商與平台業者都表示必須重視人們對於網際網路需求的急速增加。

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