貼紙封住Notebook鏡頭係常識？如非疫情都冇用過點解電腦一定有？

若不是這次因疫情在家辦公，很多人的Notebook鏡頭估計還貼着貼紙。而望着視像會議軟件中模糊得完全不需要美顏的畫面，你才意識到Notebook的鏡頭畫質有多差。

不同於手機廠商將鏡頭作為重要賣點，鏡頭在筆記本上雖然是標配，卻是小透明一個，發佈會上不會提及，用戶也不會關注，拿到手後還要第一時間貼上膠帶令其永不見天日。

奇怪的是，2020 年了，廠商們大刀闊斧砍掉筆記本的光驅、USB 接口、網線接口，使用率更低的鏡頭卻依然有一席之地，但我們到底還需不需要在電腦上裝一顆鏡頭？

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為什麼要在筆記本上裝攝像頭？

80 年代初筆記本電腦的雛形便攜式電腦出現時，連屏幕都只有幾吋大小，自然不會有鏡頭的存在。

進入 21 世紀後，隨着技術的進步，電腦廠商開始將鏡頭直接裝在筆記本或一體機的屏幕內，如蘋果在 2006 年推出的第一代 Macbook Pro。

不過，要論引領潮流，Sony 走在了蘋果前頭。自從 2003 年 Sony 為 VAIO NOTE TR 裝了一顆可旋轉角度的鏡頭後，小小的鏡頭逐漸成為筆記本的標配。

筆記本鏡頭最初的用途和現在沒什麼兩樣，就是為了滿足商務人士的溝通需要。就像手機的前置鏡頭，最早出現也只是出於視像通話的需求。

（Glenn Carstens on Unsplash）

都說電腦和手機的功能趨於一致，但在鏡頭方面，筆記本卻遠遠落後於時代。2003 年Sony 的 TR 筆記本搭載的鏡頭為 37 萬像素，同年問世的 Sony Ericsson Z1010 手機前置鏡頭分辨率也只有 176x220。

時過境遷，當手機後置鏡頭已經突破 1 億像素，前置亦超過 3200 萬像素時，大多數筆記本的鏡頭卻還停留在 100 萬到 200 萬像素之間，Macbook 也還在用着 720P 的鏡頭。

（MacBook Pro官網擷圖）

這和兩者的用途分化不無關係，尤其是智能手機出現後，前置鏡頭由簡單的捕捉圖像演變成了自拍工具，且為了跟上顯示屏日益提升的分辨率，鏡頭的像素自然也要不斷升級。

但這麼多年過去，用戶對筆記本鏡頭的使用，仍然以視像會議為主，即便是配置更高的外接鏡頭，多半也只有 1080P，可見用戶對電腦鏡頭的要求並不高。

被嫌棄的鏡頭

2016 年，朱克伯格在 Facebook 發佈了一張照片慶祝 Instagram 註冊用戶超過 5 億，但外界的焦點卻落在他身後的電腦上，因為人們發現他的筆記本鏡頭和麥克風都用黑色膠布牢牢封住。

（facebook圖片）

顯然，他不是第一個這麼做的人，網絡上無數的偷拍圖像揭示了筆記本鏡頭的安全性是多麼脆弱，用膠布或貼紙遮擋鏡頭儼然成了使用筆記本的基本準則。

我在網絡上以「筆記本鏡頭」為關鍵詞搜索時，出來的結果基本上都是關於「是否需要遮蓋筆記本鏡頭」的討論和「關閉/遮擋鏡頭」的提示。看起來，鏡頭之於筆記本，已經成了比雞肋還不如的存在。

不僅被用戶嫌棄，在輕薄機身和高屏佔比的趨勢下，鏡頭的位置也愈發尷尬。最典型的莫過於Dell的 XPS 13，超窄邊框的設計令人驚豔，但鏡頭卻無處安放，最終只能安排在屏幕左下角，後來又挪到了屏幕正下方，這樣的「死亡拍照」角度呈現出的效果請自行腦補。

鏡頭成了一塊磚，哪裏有空間往哪裏搬，沒有空間就乾脆扔掉。紅米筆記本、ASUS 2018 年的 a 豆和2017 年的靈瓏商務本兩款主打輕薄的筆記本等都直接取消了鏡頭。

然而，儘管筆記本鏡頭的地位下滑，但廠商似乎也沒有放棄的意思。

不拋棄、不放棄的廠商

前面提到 XPS 13 前幾代因反人類的鏡頭位置遭到大量詬病，Dell花了兩年時間開發出微型相機模塊，終於在 2019 款 XPS 13 中把鏡頭塞回顯示器頂部。

對於消費者耿耿於懷的安全問題，不少廠商主動增加了防窺功能，多採用物理遮擋的方式，如:Lenovo ThinkPad 的ThinkShutter、HP EliteBook 的鏡頭滑蓋等。

如果說手機的前置鏡頭的設計源於筆記本，那麼如今電腦廠商也開始借鑑手機的做法。

2018 年華為的 MateBook X Pro 將鏡頭放到了鍵盤上，彈出式設計不禁讓人聯想到 vivo NEX 的升降式鏡頭。就像 vivo NEX 一度成為流氓軟件濫用權限的檢測儀一樣，隱藏在鍵盤內的鏡頭也更能讓用戶更有安全感。

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不一定有用，但一定要有

話又說回來了，使用頻率不高、又有安全隱患的鏡頭，為什麼能存在至今，還讓廠商為保留它而大費周章？

生物識別技術的應用是一個很重要的原因，Windows Hello 人臉識別在筆記本上的普及讓鏡頭有了新的用武之地，在一定程度上還促進了其分辨率的升級，如 Surface Pro 的前置鏡頭像素達到了 500 萬。

另一方面，鏡頭的成本並不高，從各廠商的做法來看，鏡頭的存在也並不會影響筆記本減少厚度或縮小邊框，因此，有鏡頭雖然不能成為賣點，但沒有鏡頭可能會成為缺點，就好像考證，不一定有用，但有總不會出錯。站在消費者心理的角度來看，自然也是多多益善，畢竟取消鏡頭的筆記本並未在價格上體現出明顯的優勢。

況且使用頻率低，不代表永遠不會派上用場，比如疫情期間的遠程會議、在線課程等，平時可有可無的考證一下就成了剛需。

（Appso授權使用）

正如不少男用家在我們評論區對着一眾升降手機或者挖孔屏手機說「能不能取消掉前置鏡頭，我們不自拍」，但是最後廠商們打死也沒推出男性特供版手機一樣，現今絕大多數的筆記本保留着看起來雞肋的鏡頭，並不是他們看不見消費者的呼聲，而是他們看見了感性呼聲之外的理性需求。

光驅，VGA 接口，網線接口等等曾經的功能被取消，是因為技術迭代，這些功能被另一種形式所替代，它們是 U 盤，是 WiFi，是 HDMI 接口，但是電腦鏡頭並非如此，或許，你一年只會用它一兩次，但這一兩次卻不能缺位。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：總是被遮擋，筆記本電腦還有配備攝像頭的必要嗎？】