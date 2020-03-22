【新冠肺炎】搶廁紙多少才足夠？英國網民設計廁紙計算網站

武漢肺炎蔓延至歐美，全國肆虐的情況下，香港這段時間的搶口罩、消費用品和廁紙的畫面，重複在歐美發生。有人囤積大量廁紙，有人卻擔心只能再去一次廁所，那到底如何知道自己家中的存貨是否足夠呢？這個網站可能給出了答案。

你夠廁紙了嗎？

很多人都有這個疑問，怕之後廁紙缺貨，家中的存量不足夠解決日常所需，因而不理性地盲搶廁紙，反而導致短缺更嚴重，恐慌情緒不斷蔓延。結果就出現有人持有夠用整年的廁紙，有人要擔心下次大解要搵定代替品。能減少盲搶情況出現，就要靠大家了解每日所需，以及存貨能支持到什麼時候。

英網民自製網站幫你計

日前，英國有兩名網民自製一個廁紙計算網站「How much toilet paper?!」，用戶可以在網站上輸入持有的廁紙數目，以及每日去廁紙的頻率，計算出你擁有的廁紙可以維持多久。如果想更精準計算的話，更能輸入額外的數據，例如一卷廁紙有多少格、每次用的格數、家中人數等，較準確幫你計算出廁紙存貨能撐多久。

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不要囤積居奇

網站開發成員之一的 Ben Sassoon 表示，本來製作這個網站是幽默的態度，希望大家不要盲搶產品，更不應囤積大量存貨。而這個網站在推出 4 日內，成功吸引到 200 萬名瀏覽人次，看來大家都很關心廁紙是否夠用。

資料來源：TheVerge